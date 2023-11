Remuntada d’entitat del juvenil del CE Sabadell davant el Barça

El juvenil ‘A’ del CE Sabadell ha aconseguit una victòria de gran prestigi davant el Barça (3-1). Els d’Albert Milà han remuntat el gol inicial dels culers per a sumar la cinquena setmana consecutiva sense perdre a Divisió d’Honor Juvenil i alçar-se fins a la còmoda setena plaça a la classificació. Des de l’inici s’ha vist que el partit seria d’alta intensitat i moltes ocasions.

El primer avís ha estat de Javi Morcillo amb un xut des de la frontal aturat pel porter. La resposta blaugrana ha arribat a través de Dani Rodríguez que ha enviat una pilota al pal i, posteriorment, s’ha inventat una gran jugada perquè Oscar Gistau posés el primer del partit. S’ha despertat el Centre d’Esports que ha trobat l’empat al cap d’Alya Camara amb una gran rematada des del punt de penal. Amb el gol, l’equip s’ha despertat i ha començat a fregar la remuntada. Pau Fernández i Alya han tingut el segon i la defensa culer ha salvat de nou el gol sota pals en una jugada d’estratègia.

Premi a la perseverança

També ha pogut tornar-se a avançar el conjunt blaugrana a través de Cristo Muñoz que, a porta buida, ha enviat la pilota fora al límit del descans. Al segon temps, la dinàmica ha continuat amb un Sabadell molt intens i vertical. Aron Yaakobishvili ha estat providencial amb dues aturades més a Izan Rosena i Iván Sánchez. També Biel Escribano ha tingut la seva dosi de protagonisme amb dues parades salvadores gairebé consecutives a Cristo a boca de canó i a Hugo Alba en una rematada creuada.

I la perseverança ha trobat el premi. En una jugada de sac de banda, Mario Jaspe ha aprofitat una centrada de Javi Morcillo per a posar el segon i completar la remuntada a un quart d’hora pel final. S’ha sabut defensar bé el Centre d’Esports que no ha concedit res al Barça i ha trobat la sentència a la contra. De nou Alya Camara ha donat continuïtat al seu idil·li amb el gol amb una rematada creuada que ha tancat el partit. Al descompte, la nota negativa ha estat Dani Rodríguez, que en una mostra de no saber perdre ha deixat anar una parada sense pilota a Jaspe i ha marxat als vestidors expulsat. Un triomf de gran prestigi i de confirmació de la bona feina. Els arlequinats continuen allunyant-se de la zona baixa i ja són setens.

/Lluís Franco