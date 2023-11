L’expulsió de Raúl Baena provoca una cataracta de reaccions

Les desgràcies mai venen soles. La derrota al Johan Cruyff no només ha agreujat la situació del Centre d’Esports sinó que també ha tingut altres derivacions, amb un protagonista que ni tan sols va ser sobre la gespa: Raúl Baena. El migcampista arlequinat va ser expulsat en el minut 50 des de la banqueta en una decisió del col·legiat Pablo Monterrubia Torres que va provocar una situació molt tensa.

L’àrbitre, després d’una decisió que en teoria perjudicava el Sabadell, va dirigir-se a la banqueta i mostrava la targeta vermella a Raúl Baena, qui va saltar molt empipat per intentar deixar clar que ell no havia dit res. En principi, el motiu semblava el llançament d’una ampolla d’aigua que hauria fet un membre del cos tècnic, però el col·legiat va reflectir a l’acta posteriorment que va ser per “protestar de forma ostensible i airada des de la banqueta i fent gestos de disconformitat una de les meves decisions”.

Raúl Baena, molt nerviós i excitat, va mostrar el seu enuig amb gestos i va encarar-se amb el quart àrbitre i l’assistent, repetint una vegada i una altra que “no he dit res”. De fet, en la mateixa acta, en l’apartat d’altres incidències, Pablo Monterrubia afegeix que “una vegada expulsat, va mostrar una actitud agressiva i desafiant cap a la meva persona, el quart àrbitre i l’àrbitre assistent número 1, fins al punt d’encarar-se en dues ocasions a escassos centímetres de la seva cara, havent de ser separat pel cos tècnic i suplents cap al vestidor”.

Polèmica frase

A més, les imatges de televisió van captar unes paraules de Raúl Baena que encara han provocat més enrenou pel seu passat com a jugador del RCD Espanyol. “Dadle ahí, hostia, y reventadlos“, es pot escoltar. La cataracta de reaccions des de diferents àmbits no s’ha fet esperar. Alguns mitjans ho han aprofitat per ressuscitar la rivalitat entre FC Barcelona i Espanyol. Això sí, en el seu moment no es van fer ressò de les provocacions del jugador blaugrana Monchu quan jugava en el filial dirigint-se a l’afició arlequinada en el mateix Johan Cruyff fa tres temporades.

El mateix Raúl Baena ha matisat que no era una frase amb la intenció de ser agressius amb el rival sinó una manera d’encoratjar i motivar els seus companys davant la injustícia de la seva expulsió. Tot plegat, un nou episodi polèmic en un partit per oblidar i que tindrà conseqüències disciplinàries : probablement més d’un partit de sanció. El jugador ha explicat que demanarà perdó a través de les xarxes en les pròximes hores per la seva actitud desmesurada, però manté que no va dir absolutament res a l’àrbitre.