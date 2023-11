Jaume Barberà: “El meu naixement és la conseqüència d’una desgràcia”

L’escriptor Jaume Barberà (Sabadell, 1950) assenyala quatre joves que apareixen a la foto antiga que il·lustra la portada d’Un anell entre els records (La Llar del Llibre), la novel·la que acaba de publicar amb la seva neboda, Ivet Vigo. “La imatge és de l’1 de maig de 1936. Només 78 dies després, la guerra va desgraciar la seva joventut”, afirma rotundament.

A la foto, hi apareixen els seus pares. Però no estan junts, sinó amb altres parelles amb qui s’anaven a casar. La seva mare, amb l’Ignasi, que abans que la guerra el matés li va regalar un anell de promesa. El seu pare va marxar al camp de batalla amb 19 anys i no va tornar fins als 26, després d’anar a petar en un camp de concentració, de passar temps a l’hospital i de fer la mili. Quan va tornar, la promesa estava amb un altre home.

“El meu naixement és la conseqüència d’una desgràcia”, apunta Barberà, després d’explicar que els seus pares van acabar junts a causa de la guerra. “Van esborrar el que havien passat i es van estimar molts anys”, assenyala, tot i que també comenta que es van acabar separant.

L’anell que l’Ignasi havia regalat a la seva mare, un bon dia, va anar a parar a la seva neboda. Tots dos van decidir explicar la història en aquesta novel·la, plena d’articles, fets històrics, cartes i correus, i en què es teixeix un fil des d’aleshores fins a l’1 d’octubre. Dos professors de l’escola d’Ivet Vigo, el La Salle de La Seu d’Urgell, van ser acusats d’un delicte d’odi per explicar a classe què havia passat durant el referèndum unilateral. “L’anell és el nexe d’unió entre la Guerra Civil i el que vivim ara”.

Jaume Barberà i Ivet Vigo presentaran Un anell entre els records a La Llar del Llibre, el dimarts vinent, a les 19h, amb el periodista i escriptor Genís Sinca