Saps on és… el carrer més petit de Sabadell?

A Sabadell, hi ha fins a 1.366 vies, de tipologia de tota mena: places, passatges, travessies, avingudes i carrers… alguns més amples, més estrets, més curts o més llargs. Del miler llarg d’artèries de la ciutat, el carrer més petit de Sabadell es troba al barri del Torrent del Capellà, amb menys de 20 metres (20,7). Situat entre el carrer Magnòlies i la plaça Òscar Arnulfo Romero, el carrer Violetes (fins al 1985 era el carrer Las Violetas) té l’honor de ser el carrer més curt.

En aquesta via, però, no hi viu cap sabadellenc, mentre que en el carrer d’Olot, el segon més petit amb 24,1 metres, situat al districte 1, a Nostra Llar, sí que hi ha quatre habitatges amb el domicili en aquest petit carrer, inaugurat l’any 1955. La tercera via, però la primera en una hipotètica llista amb menys domicilis (3), és el carrer de Logronyo (25,1), també al barri de Nostra Llar, a tocar del carrer d’Olot, una zona de carrers amb noms de ciutats industrials tèxtils.

El top cinc de carrers amb una distància més curta el conformen Cavallers (25,9), situat a Torre-romeu, en una zona de vials amb noms d’estanys i pantans, i el Fluvià (26), també en el mateix barri, en un espai amb diversos noms de rius.