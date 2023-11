Neix la primera parella de gegantes no heterosexuals de Catalunya

L’estudiant de màster de la UAB David Caelles Fernández ha dissenyat i construït la primera parella de gegantes no-heterosexuals de Catalunya per crear referents de gegantes més enllà de l’índole patriarcal, heterosexual i cisgènere. El projecte va rebre el reconeixement de l’Observatori per a la Igualtat de la UAB com un dels millors treballs de final de grau amb perspectiva de gènere, en la darrera convocatòria del premi.

Solsona va estrenar dissabte la parella. Caelles ha volgut mostrar persones i col·lectius que normalment queden exclosos de la cultura popular com ara les dones o les persones de gènere no-binari. “S’observa que la perspectiva de gènere està poc incorporada en la imatgeria festiva de la cultura popular“, lamenta Caselles, que afegeix que amb aquestes gegantes ha volgut “copsar la realitat social” i presentar unes figures contemporànies.

Caelles explica que les dues gegantes són figures contemporànies que reflecteixen personatges actuals. Malgrat que representen una parella, Caelles explica que això no determina l’orientació sexual de les gegantes ni tampoc la seva identitat de gènere. De fet, diu que “es deixa la porta oberta a que una d’elles es pugui identificar com a dona o com a gènere no binari“.

El fet que no sigui una parella heterosexual, exposa, també fa que es trenqui amb la “jerarquia patriarcal” que predomina en la tradició gegantera. “Acostumem a veure que el gegant sempre té un rol actiu i dominant, mentre que la geganta sempre adopta un paper secundari”, descriu l’impulsor de la iniciativa.

La presentació de les dues gegantes va tenir lloc dissabte al Teatre Comarcal de Solsona. L’acte de presentació s’emmarca en l’onzena edició del FuraFolk.