1.000 places de formació a Cal Molins

“Aquest tipus de formació té l’objectiu de poder generar llocs de treball de qualitat, atraure comerços, empreses emprenedors i start-ups”, ha apuntat el tinent d’alcaldessa de Promoció Econòmica, Projecció de Ciutat i Turisme, Lluís Matas, durant la presentació de l’oferta formativa de Cal Molins, de cara a l’any vinent.

Una formació de la qual se’n podran beneficiar fins a 1.000 persones, enfocades al col·lectiu en situació d’atur, que té per objectiu final aconseguir que es reinsereixin al mercat laboral. El miler de places es repartiran en prop d’una seixantena d’activitats formatives, de les quals hom qui ho vulgui ja pot preinscriure-s’hi. Aquests cursos, 100% subvencionats, permeten obtenir un certificat de professionalitat, amb l’objectiu de facilitar l’entrada al món laboral. “Des de Cal Molins pretenem ajudar al màxim nombre de persones a créixer professionalment i alhora cobrir les necessitats de personal qualificat de les empreses”, ha assegurat, el regidor de Desenvolupament Econòmic, Antonio Rodríguez.

Les formacions ocupacionals, algunes d’elles pendents d’aprovació, pertanyen a l’àmbit del comerç i el màrqueting, restauració, atenció a la dependència, informàtica i comunicacions, formació i educació i manteniment de vehicles i administració i gestió. En aquest últim cas, Cal Molins també inclou un programa de formació administrativa que es desenvolupa en un entorn de simulació, mitjançant el qual s’obté el certificat de professionalitat d’Activitats administratives. La singularitat d’aquest projecte és que els alumnes aprenen simulant, l’aula es converteix en empresa i els professors en caps de departament.

Entre els cursos previstos a estrenar durant 2024 destaca el de “Manteniment de bicicletes i vehicles de mobilitat urbana o personal” o el curs “Especialista en màrqueting digital”. Malgrat que a priori l’oferta del consistori pugui semblar que reforci més les sortides al sector servei, Rodríguez va voler deixar clar que “donem resposta al conjunt de necessitats de la ciutat i aquí hi ha inevitablement una part de serveis. Però també hi ha una clara focalització cap a les empreses, que és una de les prioritats d’aquest govern”.

D’altra banda, de cara a l’any vinent, l’Ajuntament preveu reeditar un programa formatiu tant per a les persones treballadores que volen millorar les seves competències com per a les empreses que volen que la seva plantilla estigui més especialitzada. Els cursos previstos pendents d’aprovació pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya de la Generalitat de Catalunya pertanyen a l’àmbit de la restauració com cuina vegana, maridatges però també a l’àmbit de l’administració, docència i salut.

Col·laboració amb gremis i entitats

Des del Centre de Formació Cal Molins, i mitjançant convenis de col·laboració amb gremis i entitats de la ciutat, com el gremi de mobilitat, el gremi de fleca i pastisseria de la província de Barcelona, Eurecat, Cambra de Comerç i CIESC, entre altres, també s’ofereixen cursos relacionats amb noves tecnologies, mecànica fonamental o mecanitzat per arrencada de ferritja, entre altres.