Primer duel a la lliga entre Astralpool CN Sabadell i CN Mataró

L’Astralpool CN Sabadell rep al CN Mataró aquest dijous (19:30) a la Finetwork Aquàtics. Serà el primer duel a la lliga domèstica entre els dos titans del waterpolo femení internacional dels darrers anys. El balanç aquesta temporada està igualat i és que les maresmenques es van imposar a la Copa Catalunya i les sabadellenques es van prendre la seva particular revenja a la Supercopa d’Espanya. Ambdós partits es van decidir per només un gol i el primer de Divisió d’Honor també promet emocions fortes.

Les de David Palma compten fins ara tots els partits per victòries i ja sumen dos títols en aquest inici de competició, les dues Supercopes. L’Astralpool, a més, té molt encarrilada la classificació per a la ‘Final Four’ de la Champions. Un gran inici de temporada que es refermaria encara més allunyant-se a dos partits d’un Mataró que ja va caure davant el Sant Andreu fa algunes setmanes. I és que a les sabadellenques i les mataronines els ha sorgit una gran competència en l’equip de Javi Aznar que ha guanyat fins a la data tots els seus enfrontaments a la competició domèstica i a la continental.

Una guerra de tres on cada ensopegada pot ser decisiva i que fa anar a les de Dani Ballart sense marge d’error. Amb la classificació per a la següent ronda de la LEN Champions força encarrilada, ambdós equips arriben després de vèncer còmodament els seus compromisos del cap de setmana. L’Astralpool es va imposar al Real Canoe (15-7) amb una destacada actuació de la jove debutant Cristina Solo, MVP i autora de dos gols. També el Mataró va fer els deures guanyant clarament al Sant Feliu (5-22).

Primera ensopegada per a l’equip masculí

L’equip masculí de l’Astralpool, per contra, va veure trencada una dinàmica de més un any i mig sense perdre a la lliga regular amb una ensopegada davant el Mediterrani. Els barcelonins es van imposar als penals després del 12 a 12 del final del temps reglamentari. D’aquesta manera, els de Quim Colet veuen com el Barceloneta s’escapa a un triomf abans del primer duel de lliga entre ambdós d’aquest dissabte a la Sant Sebastià.

La jove Cristina Solo va ser l'MVP del darrer partit de les de David Palma. /Victor Castillo