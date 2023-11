Carrers i parcs en bon estat, les inversions que demanen els barris de Sabadell

Del paper al carrer. Els pressupostos municipals aprovats per al 2024 contemplen desenes d’inversions, però deixen altres deures pendents en stand-by que esperen el seu moment. Si bé les millores són benvingudes pels veïns de Sabadell, també recorden el llistat de demandes que tard o d’hora s’haurien d’assumir.

Més enllà de la neteja i el manteniment, recorden alguns carrers que fa temps que esperen una rentada de cara, més zones verdes o espais d’ombra, equipaments pendents, reurbanització de places, jocs infantils que han caigut en desús o la pacificació de carrers. Els pressupostos no poden arribar a tot, però els veïns no descuiden la llista d’espera.

Espai públic

Veïns de tots els barris se’ls hi ve al cap un carrer que s’hauria de renovar. O una zona poc il·luminada. Fer de Sabadell una ciutat accessible és un dels reptes majúsculs que ha d’assumir l’Ajuntament en els pròxims anys. És, de fet, una de les principals queixes que ha rebut la síndica de greuges en funcions, Eva Abellan.

Algunes actuacions són quirúrgiques, com ara les rebaixes de les cruïlles –alguns punts de la Creu Alta o de Ca n’Oriac– o retirar pals de fusta que compliquen el pas per la vorera –a Covadonga–, mentre que d’altres requereixen d’una actuació estructural. A Campoamor esperen el tram que queda del carrer de Goya. Al Centre, reformar la Ronda Zamenhof, via Massagué o Horta Novella. I també la renovació de la plaça de Mossèn Geis, una obra que es va pressupostar per l’any 2022. A la Creu Alta, pacificar el centre històric del barri.

A Torreguitart, la reurbanització de plaça Pompeu Fabra. Una de les grans obres previstes als Merinals és també la remodelació del polígon Arraona-Merinals, unes feines que corresponen a l’Incasòl. A l’altre extrem, a Torre-romeu, reclamen els passos elevats del carrer de Sau i repensar la plaça Entrepeñas i Cardener. I, a Can Deu, els veïns tenen la mirada posada en suprimir les barreres arquitectòniques de plaça d’Acàcies.

Parcs i jardins

La reposició d’arbres i l’impuls de zones verdes és un dels must que els veïns volen garantir. A Campoamor, reclamen la naturalització de la Plaça Picasso. “Necessitem ombres i menys ciment”, reclama Montse Muniente. I el jardí del sud, un projecte que fa dos anys que es demora.

Hi ha tres barris que reclamen específicament arreglar els seus parcs infantils, que han caigut en desús. “Tenim dos parterres com a parc infantil, fa dos anys que ho reclamem”, exposa Eduardo Torres, des de Sant Julià. També a la Roureda demanen que es posi un tancat al seu parc per evitar que entrin els gossos. A l’altra punta de Sabadell, a les Termes, Conxita Membrives demana els jocs infantils: “Les places on s’han tret els jocs ara s’han convertit en un pipicà”, expressa.

Equipaments

D’equipaments, la majoria de barris sostenen que van ben servits. Les principals demandes de Sabadell estan sobre la taula de la Generalitat, qui té la competència en sanitat i educació. Així i tot, alguns barris sí que piquen la porta de l’Ajuntament per reclamar noves instal·lacions.

A Gràcia, l’agrupació veïnal continua reclamant una biblioteca pública, tot i que el govern municipal ho ha desestimat en diverses ocasions i no ho contempla. Els veïns de la Roureda, per la seva part, han reclamat un centre cívic amb un espai reservat per a una biblioteca. “Som l’únic barri del Nord que no en té”, lamenta en Ramon Burgués.