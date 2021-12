Els pressupostos de Sabadell per al 2022 ja han rebut el vistiplau del ple municipal. Els comptes creixen fins a arribar als 252,6 milions d’euros, un 8,2% més que enguany. La majoria anirà destinada als serveis públics i l’administració de l’Ajuntament –com acostuma a passar–, però hi ha 26 milions reservats per a inversions i obres públiques. El D.S. les ha situat sobre el mapa i ha analitzat els comptes: On aniran els diners i a què es destinaran? Quines són les polítiques prioritàries per a l’Ajuntament? Quins barris en sortiran més beneficiats?

Si hi ha una inversió que destaqui sobre la resta és el futur pavelló Oest, amb una dotació econòmica de 5,3 milions d’euros. El nou equipament esportiu –que s’haurà de començar a construir el 2022– situa els Merinals com el barri amb més pressupost el 2022 (6,1 milions).

El Centre també n’ha sortit beneficiat, amb 2,7 milions d’euros. Aquí s’inclou la remodelació del passeig de la Plaça Major (1,1 milions). L’obra permetrà guanyar espai verd i un salt d’aigua, després d’una dècada de provisionalitat a l’eix central. Els treballs s’iniciaran el proper 17 de gener, segons el consistori. A prop del Passeig, es reformarà la façana de l’Ajuntament (441.000 euros) i la plaça de Mossèn Geis (320.000 euros).

Sant Pau de Riu-sec i Gràcia també entren en les prioritats, amb 2,3 milions i 1,8 milions d’euros, respectivament. El primer cas s’explica per la partida milionària per al Portal Sud, el nou accés viari de la ciutat, i en el segon, per les obres de reforma i rehabilitació de la nau Sallarès Deu (900.201 euros), la construcció de la futura seu d’Entitats i Voluntariat a la plaça de Jean Piaget (430.817 euros) i la renovació de la plaça del Treball (246.536 euros).

Donant un cop d’ull sobre el mapa i les partides principals, es conclou que l’urbanisme i l’espai públic tornen a ser la prioritat del Govern municipal. Per al 2022, s’hi han reservat més de 10 milions d’euros, el 41% del capítol d’inversions. En matèria d’equipaments, destaquen les dotacions per a l’esport i l’educació. Per contra, les inversions en transport públic, turisme i salut se situen a la cua.

Arreu (i a la Gran Via)

Les cinc grans obres pressuposades per al 2022 –pavelló Oest, Portal Sud, Passeig, Sallarès Deu i l’ampliació del centre cívic de Sant Oleguer– representen quatre de cada deu euros destinats a inversions. Totes a barris diferents, tal com reivindica la tinenta d’alcaldessa Montse González. “Sabadell ha d’avançar de manera compassada i per això estem actuant de nord a sud i d’est a oest, arribant a tots els ciutadans”, assegura en declaracions al Diari. “La ciutat és cada cop més verda, més neta i més segura”, reivindica.

Els socis del PSC a l’Ajuntament, Junts per Sabadell, celebren l’acord pressupostari, el tercer del mandat. Entre els objectius aconseguits en les negociacions, hi ha l’ampliació de la dotació econòmica per a la reforma de la Gran Via (488.000 euros) i la remodelació de la plaça del Treball (246.536 euros). Al marge de les inversions, s’ha tancat la reconversió de la Casa Duran en seu de Turisme i un canvi de model per a la Fira. “Estem fent de Sabadell una autèntica capital”, reivindica el portaveu juntaire, Lluís Matas.

Consulta el mapa per veure les principals inversions previstes en els pressupostos del 2022. Pots consultar la partida i l’objectiu previst als pressupostos:

L’execució, el gran repte

Com passa a totes les administracions, els pressupostos no deixen de ser un full de ruta. Una previsió d’obres que després s’ha de licitar, adjudicar i executar. El grau de compliment de l’Ajuntament de Sabadell dels últims anys (2017-2020) ha estat baix: s’ha complert un 28,5% del pressupost d’inversions de mitjana per any. Fins al setembre del 2021, s’havien acabat el 12% de les obres públiques previstes. Fonts municipals asseguren que cal aixecar la vista i veure el mandat en el seu conjunt: “Fins al 2023 s’hauran executat 44 milions d’euros. Ara ja en portem 20,3”, sostenen. És a dir, la vista està posada cap al 2022 (i sobretot cap al 2023, any electoral).