Els 250 milions d'euros dels pressupostos per al 2022, aprovats pel PSC i Junts per Sabadell

Els pressupostos de l'Ajuntament de Sabadell per al 2022 han quedat aprovats aquest dilluns al matí en un ple municipal extraordinari. El Govern de Marta Farrés, amb el suport de Junts per Sabadell, ha donat llum verda als comptes de l'any vinent de la ciutat, que han augmentat fins als 252,6 milions d'euros, un 8,2% més respecte al pressupost del 2021.

Ha estat una sessió tensa i plena de retrets. La presentació dels números municipals ha rebut crítiques contundents d'ERC, Crida i Ciutadans, que hi han votat en contra. Entre altres discrepàncies, els grups municipals han coincidit que els càlculs no tenen en compte els diners que Sabadell deixarà d'ingressar de l'impost de la plusvàlua, pel qual la ciutat recapta 15 milions d'euros anuals.

La quarta tinenta d'alcaldessa i responsable de desenvolupament econòmic, Montse González, ha reiterat: "És el pressupost més elevat que ha tingut mai Sabadell, és expansiu. A alguns encara els sembla poc ambiciós". Sobre el càlcul de la plusvàlua, ha matisat que des dels serveis tècnics de l'Ajuntament s'està analitzant quina afectació tindrà en els comptes i quines decisions caldrà prendre en conseqüència en matèria d'ordenances fiscals. En qualsevol cas, ha descartat incrementar més els impostos, que ja augmentaran un 3,7% l'any 2022.

"Qui aposti pel 'no' a tot, s'estarà equivocant", s'ha dirigit la segona tinenta d'alcaldessa, Marta Morell, a ERC, directament. Però l'advertència no ha estalviat els atacs de l'oposició, que a la presentació dels pressupostos d'aquest divendres ja van avançar el seu malestar.

El portaveu de Junts per Sabadell, Lluís Matas, ha justificat el seu suport a l'acord dels pressupostos, necessari perquè tiressin endavant: "No volem ser espectadors, volem escriure el relat". D'altra banda, ha fet servir una comparació per il·lustrar l'aposta dels comptes de l'Ajuntament per al 2022: "Si Sabadell fos un petit emprenedor, ara seria el moment d'invertir en les seves oficines, en la fàbrica o en la botiga. La ciutat no es pot veure deixada".

Les crítiques de l'oposició

El portaveu d'ERC, Gabriel Fernàndez, ha assenyalat de "tòpiques" les intervencions del Govern i de Junts per Sabadell per presentar els pressupostos. Amb vehemència ha rebatut González, retraient-li que el creixement del pressupost "s'explica per l'increment dels impostos sobre la butxaca dels sabadellencs". D'altra banda, ha citat un article del D.S. per assenyalar que les inversions que l'Ajuntament de Sabadell acaba executant són baixes. És a dir, es planifiquen sobre el paper, però no es noten als carrers. La portaveu adjunta republicana, Èlia Soriano Costa, ha afegit que no són comptes "transformadors" i que, per culpa de la plusvàlua, l'Ajuntament podria deixar d'ingressar 5 o 6 milions d'euros menys.

Per part de la Crida, la regidora Anna Lara ha expressat que els comptes "no responen a les necessitats de futur de la ciutat", "no tenen eix estratègic" i "que venen fum". Ha recriminat que es destini un milió d'euros menys en matèria de transició energètica.

El regidor de Ciutadans José Luis Fernández ha tornat a mostrar desconfiança envers els comptes, que creu que són massa optimistes: "És un pressupost que ja se sap des del primer moment que és mentida". Segons el grup municipal, no s'adapta de forma realista a l'evolució econòmica. A més, ha titllat les propostes en impuls econòmic de "pegats".

"La previsió d'ingressos és molt realista", ha rebatut la tinenta d'alcaldessa González. "És un pressupost que farà possible l'execució dels grans projectes de mandat", ha prosseguit.

