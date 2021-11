Les cinc claus del pressupost de Sabadell, que creix el 2022: 252 milions d'euros (+8,2%)

L'Ajuntament de Sabadell ha presentat el projecte de pressupostos per al 2022: es preveuen 252,6 milions d'euros, la dotació més important de l'històric municipal. El Govern sabadellenc ha optat per la línia expansiva: s'experimenta una pujada del 8,2% respecte als comptes d'enguany, gràcies –en part– a l'increment general dels impostos i taxes municipals (+3,7%), que afectarà l'IBI, l'IAE i la taxa d'escombraries, però també per les aportacions de l'Estat i dels fons de la Unió Europea.

Aquests milions com es traduiran al carrer? L'Ajuntament invertirà 26 milions d'euros en obres públiques, pràcticament el doble del que estava previst en els pressupostos del 2021. L'avantprojecte dels comptes s'aprovarà en ple extraordinari el proper dilluns 15 de novembre, amb els vots favorables del PSC, Junts i la regidora no adscrita.

En un context de dificultats econòmiques per la crisi del coronavirus, s'ha volgut incrementar la despesa pública. Hi ha dos condicionants que hi han ajudat: l'augment dels ingressos en la recaptació i la suspensió de la regla de la despesa, que fins al 2020 havia limitat les inversions dels ajuntaments. "S'ha fet un pressupost més ambiciós", ha destacat l'alcaldessa, Marta Farrés, que ha assegurat que els comptes donen una "sortida social perquè ningú quedi enrere". Segons l'alcaldessa, es reforça Sabadell "com a capital en l'àmbit turístic i empresarial".

El Govern municipal valora positivament que el govern de l'Estat hagi trobat el mecanisme per seguir recaptant l'impost de la plusvàlua, suspès pel Tribunal Constitucional. És el segon tribut més important per al sosteniment econòmic de l'Ajuntament: uns 16 milions d'euros d'ingressos a l'any.

A continuació, el D.S. detalla les cinc claus principals de l'avantprojecte dels pressupostos:

1. Línies mestres urbanístiques: Portal Sud i el Passeig

Un gran gruix de la despesa serà en l'àmbit urbanístic. Les obres del Portal Sud –el nou accés de la ciutat des de la C-58 cap a la Gran Via i el polígon Sud-oest– s'iniciaran el 2022. L'obra s'espera des de fa temps i servirà per dignificar un dels principals vials per entrar i sortir de Sabadell. Tindrà un pressupost de 2,3 milions d'euros, d'un total de 5,4 milions fins al 2023.

Una altra de les obres pendents del mandat és la renovació del passeig de la Plaça Major, que ja té projecte i data per a les obres: les actuacions començaran després de la campanya comercial de Nadal, segons les previsions del consistori. L'alcaldessa ha avançat que les actuacions començaran a finals de gener del 2022. En aquest sentit, el nou eix central tindrà una dotació d'1,1 milions d'euros i suposarà incorporar arbrat definitiu i una font d'aigua.

L'Ajuntament té pendent accelerar el ritme d'execució de les obres d'aquest any. Fins al setembre, s'havien realitzat i facturat el 12% de les actuacions previstes per a enguany. El Govern municipal sosté que ha iniciat obres importants, com la tercera fase del parc de les Aigües, i el del Nord, aquesta tardor, fet que incrementarà el ritme municipal d'execució abans d'acabar l'any. En aquest sentit, l'alcaldessa ha avançat que la majoria d'actuacions previstes en matèria d'espai públic es culminaran el 2022.

Projectes principals (data de finalització) prevista i pressupost d'inversions el 2022:

Passeig de la Plaça Major (novembre 2022): 1,1 milions d'euros

Plaça de Xavier Sanahuja (gener 2023): 220.000 euros

Jardí del Sud (febrer 2023): 800.000 euros

Nou carrer de la Indústria (febrer 2022): ja en execució amb partida del 2021

Portal Sud (setembre 2023): 2,3 milions d'euros

Nou aparcament unificat del Passeig (novembre 2023): sense dotació econòmica

2. Equipaments: pavelló dels Merinals i l'Escola de Restauració

El coronavirus no ha aturat alguns dels grans projectes del mandat. Així, es mantenen sobre el paper el pavelló dels Merinals, que ja té projecte, amb una dotació de 5,3 milions d'euros. La construcció del nou equipament esportiu és la inversió més important de totes les previstes per l'Ajuntament el 2022. Encara pel que fa als equipaments, es preveuen 900.000 euros més per a la nova Escola de Restauració al Vapor Pissit, on ja s'han invertit fins ara 2,6 milions d'euros en la rehabilitació i l'habilitació dels espais. Ambdós equipaments tenen calendari: l'obertura serà el 2023.

Una altra de les qüestions cabdals és la recuperació de les actuacions en la futura seu de Participació a la plaça de Jean Piaget, al barri de Gràcia. Les obres es van aturar pels sobrecostos que al·legava la constructora. L'Ajuntament vol recuperar la rehabilitació de l'immoble amb una partida de 430.000 euros.

La recuperació de la Pista d'Atletisme, que es va reconvertir en espai reservat per la Covid el març del 2020, també s'ha inclòs en els pressupostos: se'n reserven 130.000 euros d'un total cofinançat amb l'Estat, la Diputació i la Generalitat de 520.000 euros. Queda pendent la partida del Govern català, que no està inclosa en el projecte de pressupostos. "Nosaltres estem disposats a fer de pont per garantir la partida del Govern català", ha assegurat Lluís Matas.

I pel que fa a la rehabilitació de l'Artèxtil, que s'ha de convertir en la seu del nou grau d'Infermeria de la UAB, encara no s'ha previst una partida econòmica. L'alcaldessa, Marta Farrés, ha assegurat que com que és un projecte conjunt amb l'Autònoma i el Departament d'Universitats, s'està pendent de definir les aportacions de cada institució. La intenció del Govern municipal és incorporar la dotació econòmica ja entrat el 2022, a través d'una modificació pressupostària.

Projectes principals (data de finalització) prevista i pressupost d'inversions el 2022:

Recuperació de la Pista Coberta d'Atletisme (juny 2022): 130.000 euros

L'escola de Restauració al Pissit (juny 2023): 900.000 euros

Pavelló dels Merinals (setembre 2023): 5,3 milions d'euros

Edifici municipal de la plaça de Jean Piaget (sense data prevista): 430.000 euros

3. Societat: augment del pressupost per a acció social i habitatge

"No hem de deixar ningú enrere", ha insistit la tinenta d'alcaldessa de Desenvolupament Econòmic, Montse González. En aquest sentit, pel que fa a la cohesió social, l’any que ve s’incrementa el pressupost d’Acció Social en 771.000 euros, es destinen més recursos a Atenció Domiciliària i es posaran en marxa nous locals al Centre, sud i oest dins la xarxa d’equipaments d’Acció Social per millorar l’atenció als usuaris i usuàries i els espais de treball dels professionals. Alhora es continuarà amb el pla per construir 528 habitatges de lloguer protegit a la ciutat. A hores d’ara, han començat les obres dues de les vuit promocions previstes i l’any que ve les iniciaran dues més. Per tot plegat, es preveu una ampliació de capital a Vimusa de 2,4 milions d'euros.

4. Un pacte "'modern family'"

Els pressupostos tiraran endavant gràcies a la majoria entre el PSC i la regidora no adscrita –Govern– i el suport extern de Junts per Sabadell. És la mateixa fotografia aritmètica del 2020 i 2021, però amb una diferència: a Marta Farrés (PSC) i Marta Morell (abans Podem, ara no adscrita) se suma Lluís Matas, que lidera l'acord per part dels juntaires, en comptes de Lourdes Ciuró, que el passat maig va passar a ser consellera de Justícia i va deixar de ser portaveu del partit independentista.

La roda de premsa de presentació dels pressupostos també ha servit per visibilitzar aquest acord pressupostari. El portaveu de Junts, Lluís Matas, ha destacat que es consolida l'entesa entre socialistes i juntaires del mandat. Els pressupostos tenen dues mares [en referència a Farrés i Morell] i un pare. Som una modern family", ha assegurat Matas amb un to distès. "El que no és coherent és la inoperància i la inacció. Nosaltres no som així", ha reivindicat, per després insistir que Sabadell avançarà cap a la capitalitat cultural, turística, esportiva i empresarial. "Les famílies modernes funcionen", ha recollit el guant l'alcaldessa. Junts per Sabadell és clau per arribar als 14 regidors necessaris per aprovar els comptes –el Govern municipal en té 11–.

"No són compromisos ni un simple relat polític. Posem les persones al centre de l'actuació", ha assegurat la també primera tinenta d'alcaldessa de l'Ajuntament de Sabadell. La regidora ha assegurat que el projecte dels pressupostos del 2022 consolida el pacte de la Concòrdia signat el 2019 entre socialistes i Podem.

5. Junts: gestió de Fira Sabadell i la Casa Duran, seu de la Capital de la Cultura

Junts per Sabadell negocia els pressupostos amb el Govern municipal any per any. Per al 2022, ha aconseguit consolidar el seu projecte de reforma de la Gran Via: les obres per reduir l'impacte visual i sonor de l'eix viari estan actualment en projecte, pendents de l'adjudicació i l'execució de les obres –s'inclouen 35 intervencions en diferents punts–. L'Ajuntament ha augmentat la dotació pressupostària fins als 3,9 milions d'euros per al 2022. Segons fonts municipals, s'ha produït un increment dels costos en les obres per l'augment de preus dels materials vinculat a la crisi del coronavirus.

Tal com va explicar el Diari, Fira Sabadell té problemes per garantir la seva sostenibilitat econòmica: en els darrers quatre anys, l'Ajuntament hi ha invertit un milió d'euros a fons perdut. La Cambra i una delegació del Govern municipal es van reunir amb els responsables de Fira de Barcelona per avançar cap a una gestió publicoprivada i així treure més rèdit a l'equipament. La intenció és crear un consorci, però abans cal fer canvis administratius. Una transició que quedarà en mans de Junts, a través de l'Oficina de Promoció de la Ciutat.

Un altre dels acords polítics cabdals entre el PSC i Junts està vinculat a la Casa Duran, situada al carrer del Pedregar. Passarà a ser l'oficina de Turisme de la ciutat i també actuarà com a seu de la Capital de la Cultura de Sabadell 2024.

