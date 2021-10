Aprovat l'increment del 3,7% dels impostos de Sabadell per l'any 2022

Publicitat

Els principals impostos municipals pujaran un 3,7% l'any 2022. L'increment, anunciat a finals de setembre, ha rebut l'aprovació inicial del Govern de Marta Farrés amb el suport de Junts per Sabadell, socis externs de l'executiu. Ha estat en un ple extraordinari a la Sala de Plens de l'Ajuntament, aquest dimarts, davant de les crítiques d'ERC, Crida i Ciutadans, que reclamen que les taxes es congelin.

La tinenta d’alcaldessa de Desenvolupament Econòmic i Impuls Administratiu, Marta González, ha assegurat que és una mesura imprescindible per a garantir l'estabilitat econòmica de l'Ajuntament, que ha assegurat que pateix les conseqüències de l'increment del preu de matèria primera i que es troba amb "licitacions desertes". Ha detallat que l'increment es troba per sota de la inflació dels preus –la previsió de l'IPC per a finals d'any ronda el 4%– i que és necessari per a millorar les infraestructures de Sabadell i mantenir serveis públics de qualitat.

Segons el Govern municipal, l'impacte a la butxaca dels sabadellencs serà mínim; per a les empreses, serà "ínfim", rondant els 100 euros anuals, segons els càlculs de l'executiu. González ha assenyalat que, de mitjana, l'increment de l'IBI serà de 13 euros anuals –les famílies sabadellenques paguen de mitjana 360 euros a l'any d'aquesta taxa, segons ha indicat–. Pel que fa a la taxa de residus, tindrà un cost de 3 euros més de mitjana a l'any, ha defensat. "L'impacte real en els ciutadans no arribarà al cost d'un cafè al mes", ha afirmat la tinenta d'alcaldessa.

El Govern ha insistit a comparar les taxes que es paguen a Sabadell amb la de municipis de l'entorn o de característiques semblants. "La pressió fiscal de la ciutat està per sota de la mitjana de Catalunya", ha reiterat en diferents ocasions el portaveu de l'executiu, Pol Gibert.

El portaveu de Junts per Sabadell, Lluís Matas, ha condicionat el vot favorable a tres demandes: congelar la bonificació del 75% de la taxa de terrasses de bars i restaurants fins a l'abril; que es reformi la taxa de residus l'any 2023 "perquè sigui més justa" i que els impostos municipals no s'incrementin l'any 2024.

Crida a congelar impostos

ERC ha recriminat al govern socialista que durant el mandat haurà augmentat un 5,7% els impostos municipals. La portaveu adjunta Èlia Soriano-Costa ha criticat que "no s'hagi escoltat les entitats econòmiques de la ciutat", encara que l'executiu hagi ressaltat que la mesura compta amb el seu suport. "No hi ha capacitat d'escoltar, tampoc d'adaptar-vos a les previsions del govern espanyol", ha criticat. El portaveu, Gabriel Fernàndez, ha atacat al Govern dient que serà recordat per haver incrementat els impostos un 6% durant el seu mandat. La formació republicana ha demanat negociar.

"Apostem per trobar fórmules de microcirurgia i buscar rebaixar impostos a qui més ho necessita", ha demanat la regidora de la Crida Anna Lara al seu torn. El grup municipal també ha lamentat la cessió de la gestió tributària a la Diputació de Barcelona, amb què es perdrà el pagament personalitzat, una opció que utilitzen un 3% de sabadellencs, segons el Govern municipal. A l'hora de votar, la Crida s'ha abstingut.

Per part de Ciutadans, el regidor José Luís Fernández ha criticat que la pujada d'impostos sigui molt superior als salaris dels sabadellencs. "Les famílies no en tenien prou amb la pujada del gas, que ara l'Ajuntament de Sabadell apuja els impostos", ha etzibat. Fernández també ha alertat del "problema que l'increment es consolidi" i que, en lloc d'abaixar les taxes en els pròxims anys, es continuïn pujant en el futur.

