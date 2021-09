Impostos per al 2022: s’ha de pagar més o menys?

Mantenir o abaixar els impostos municipals. Aquesta és la proposta de les principals entitats econòmiques de Sabadell per a les ordenances fiscals del 2022. Demanen reduir la càrrega fiscal –IAE, IBI, entre altres impostos i taxes– per afavorir la sortida de la crisi econòmica. “És un moment difícil encara, s’ha de donar aire a les empreses i els veïns”, assenyala Gabriel Torras, director general del Centre Metal·lúrgic. L’economia catalana va caure un 12% l’any passat. A poc a poc es recupera l’activitat, però a Sabadell encara hi ha 12.691 veïns a l’atur (12,7%), i 1.320 s’han vist afectats per un ERTO aquest any.

El Govern municipal està estudiant la revisió dels tributs per al 2022, però encara no hi ha una proposta en ferm. Les entitats econòmiques defensen que hi ha marge per fer rebaixes: l’Estat ha aixecat les regles de despesa i ara permet que els ajuntaments generin deute. Sense anar més lluny, Terrassa congelarà els impostos el 2022.

Menys impostos, més incentius

Per sortir de la recessió, cal posar facilitats al teixit econòmic, argumenta el president de la Cambra, Ramon Alberich: “La fiscalitat frena la recuperació econòmica”. La seva recepta consisteix a abaixar els tributs municipals que afecten directament empreses i autònoms: l’impost sobre les activitats econòmiques (IAE) i les taxes de llicències d’activitat, de residus i de terrasses, entre d’altres.

Com Alberich, Gabriel Torras creu que no toca apujar els impostos. Aposta per una congelació general per al 2022 i crear nous incentius per a les empreses, com bonificacions en l’impost de construccions i obres (ICIO) per a la rehabilitació de naus obsoletes i la instal·lació de punts de recàrrega de vehicles elèctrics. Rebaixar l’ICIO significaria reduir un dels punts de més pressió fiscal: “Per fer les mateixes obres, s’ha de pagar un 47% més a Sabadell que a Terrassa”, argumenta.

Per diferències com aquesta, el secretari tècnic del CIESC, Josep Milà, demana avançar cap a una harmonització fiscal al Vallès: “No ens podem fer la competència entre municipis veïns. Cal una estratègia comuna i una equiparació d’impostos”, apunta. Milà aconsella canviar la política fiscal, però sobretot l’estratègia de ciutat més business friendly. “Cal dotar-se de pressupost per rehabilitar indústries, sortir a buscar start-ups, crear un espai per a les empreses high tech i el talent”, insisteix.

Les entitats econòmiques emplacen el Govern municipal a debatre les ordenances fiscals per al 2022 en l’acabada de crear Constitució de la Taula per al Desenvolupament Econòmic i la Competitivitat, que inclou patronals, sindicats i l’Ajuntament de Sabadell. A falta d’una reunió, els empresaris tenen clar que una pujada seguint l’IPC (+2,9% a Catalunya), com s’acostumava a fer abans de la Covid, seria “molt negativa”.

L’oposició vol congelar els tributs

No tocar impostos ERC, Crida i Cs coincideixen: cal congelar els impostos. “No es pot posar més càrrega sobre les famílies”, argumenta Anna Lara (Crida). “No podem fer rebaixes, seria irresponsable, però sí no tocar-los”, argumenta José Luis Fernández (Cs).

Tarificacions socials ERC també proposa incorporar càrregues sobre els contaminants i bonificacions a les iniciatives verdes. “Els impostos també fan polítiques”, argumenta Èlia Soriano-Costa (ERC).

Ajuts a fons perdut ERC recupera la seva proposta de dotar 1,7 milions d’euros destinats a fons perdut, un milió a foment de l’ocupació digna.

Ajut per fer front a l’impost del CO2 de la Generalitat “Es castiga les persones que no poden comprar un cotxe nou”, exposa José Luis Fernández (Cs). Aposten per ajudar els conductors afectats que no poden canviar-se el cotxe per motius econòmics.

Bonificacions per a les comunitats sostenibles La Crida demana aplicar els incentius per a les comunitats que instal·lin plaques fotovoltaiques.

Exempcions en obres Cs creu que s’han de bonificar les obres que han estat causades per la Covid.

