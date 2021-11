Podem perd de forma efectiva la representació a l'Ajuntament de Sabadell

Podem desapareix del govern municipal de Sabadell. Va ser el mes de juliol quan la direcció catalana del partit va comunicar públicament l'expulsió de la seva única representant, Marta Morell, però la decisió de la secretaria municipal de l'Ajuntament per a fer efectiva la seva sortida de la formació i la dissolució del grup municipal no ha arribat fins al ple de novembre, aquest dimarts a la tarda.

Morell continuarà sent la segona tinenta d'alcaldessa a l'executiu socialista, com a regidora no adscrita. "Entre Podem i Sabadell, em quedo amb la ciutat", ha afirmat. És a dir, no deixarà el càrrec a l'Ajuntament tot i no pertànyer a cap partit, la qual cosa ha aixecat moltes crítiques de l'oposició. Especialment, d'ERC i la Crida, però també de Ciutadans, que considera que el Govern ha perdut legitimitat.

Crítiques de l'oposició

El portaveu d'ERC, Gabriel Fernàndez, ha assenyalat que el Pacte de la Concòrdia –entre PSC i Podem per formar govern l'any 2019– deixa d'existir i ha recalcat que serà la primera vegada que un executiu municipal se sosté per un regidor no adscrit. Ho ha titllat de "precedent gens desitjable", de "decisió poc exemplar davant de la ciutadania" i de "desprestigi per la política de la ciutat".

La veu més contundent ha estat de la regidora de la Crida, Nani Valero. Ha acusat Morell d'aferrar-se a "privilegis, sous i cadires" i de seguir en el Govern per "interessos personals". Valero també ha posat en dubte que pugui exercir com a responsable de la cartera de Transparència i Bon Govern de l'executiu, ja que creu que ha allargat al màxim la seva expulsió i "no ha donat informació quan tocava" sobre l'assumpte. Morell ha negat rotundament l'acusació. "Sentim tristor per l'electorat de Podem", ha replicat Valero.

Per altra banda, el portaveu de Ciutadans, Adrián Hernández, considera que l'expulsió suposa "un problema de legitimitat per l'alcaldessa", referint-se també al pacte que tenia amb l'aleshores representant de Podem. I s'ha referit directament a Morell: "Vostè ja no té la capacitat de representar a les 5.000 persones que van votar Podem".

PSC i Junts, en defensa de Morell

Principalment, Morell ha contestat els partits de l'oposició posant l'exemple del govern de Tarragona, on Esquerra i la CUP governen amb un regidor no adscrit de Podem. Per altra banda, el portaveu del Govern, Pol Gibert, ha sortit en defensa de Morell, recalcant que ha "posat Sabadell per damunt del partit".

Pel que fa a Junts per Sabadell, el portaveu Lluís Matas ha retret a ERC i la Crida que ara critiquin Morell quan "fa dos dies" intentaven negociar un govern alternatiu a Sabadell.

