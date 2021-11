L'oposició ataca els pressupostos del Govern municipal: "No hi ha intenció de canvi"

No s'han fet esperar les primeres reaccions de l'oposició a la presentació dels pressupostos de Sabadell del 2022, entre PSC, Junts per Sabadell i la regidora no adscrita expulsada de Podem, Marta Morell. El Govern ha presentat una dotació de 252,6 milions d'euros per a l'any 2022, que amb un increment del 8,2% és la més alta de la història a la ciutat.

ERC i la Crida troben a faltar projectes "transformadors" i Ciutadans tem que repercuteixin en la butxaca dels sabadellencs, en forma d'impostos o retallades. Les disconformitats mostrades fan preveure que no donaran el seu suport als pressupostos de 2022, en el ple municipal extraordinari de dilluns 15 de novembre.

ERC: "Trobem a faltar idees noves"

El cap de l'oposició, el portaveu d'ERC, Gabriel Fernàndez, ha lamentat que la ciutat perdi "una oportunitat, perquè no hi ha intenció de canvi i de transformació". Els termes que ha usat per a valorar els comptes per a l'any 2022 han estat contundents: "Trobem a faltar ambició, no hi ha idees noves, són pressupostos grisos".

El republicà hi troba a faltar propostes "verdes, innovadores i que posin per davant de tot les necessitats de la gent" i recrimina que no s'hagi comptat amb les seves propostes. Fernàndez també destaca que l'executiu destina gairebé una tercera part dels 26 milions d'euros en projectes d'inversions a la construcció del Poliesportiu dels Merinals, i que la resta són obres que del mandat anterior: el Parc de les Aigües, el Parc del Nord i el Portal Sud.

"És el pressupost dels de sempre per fer el mateix de sempre", resumeix.

La Crida: "És un reflex de la seva inoperància"

"És un reflex de la seva inoperància i de la seva incapacitat per adaptar-se a les necessitats socials i ambientals del moment en el qual ens trobem", critica la Crida, respecte al pacte entre PSC i Junts per Sabadell. "Arribarà el final del mandat i en quatre anys no hauran mogut ni una pedra a l'àrea soterrada d'FGC a Can Feu i no faran ni un sol habitatge que no haguéssim deixat projectat nosaltres", afegeixen.

Per altra banda, recriminen que hi hagi "promeses electorals" no estiguin projectades als pressupostos, com l'escola de música a l'Eix Macià, la comissaria al Nord o l'escola bressol a la Concòrdia.

Ciutadans: "Demanaran més diners al ciutadà"

El regidor de Ciutadans, José Luís Fernández, ha titllat els comptes pactats entre PSC i Junts per Sabadell de "pressupostos Frankenstein".

"Són pressupostos que neixen sabent que estan pecant d'optimisme en els ingressos per no haver-se de plantejar quines prioritats té l'Ajuntament ni haver-se de centrar a fer una despesa més eficient", apunta el regidor. "Quan vegin que no es poden complir demanaran més sacrificis al ciutadà en forma de diners o retallades".

Publicitat