Sabadell, a l'espera d'Hisenda per aclarir què passa amb l'impost de la plusvàlua municipal

L'Ajuntament de Sabadell es mostra preocupat per la decisió del Tribunal Constitucional de tombar el sistema de càlcul de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana, més conegut com a plusvàlua municipal que cobren els ajuntaments en la compravenda, donació o herència d'immobles. És el segon tribut més important per les arques municipals després de l'IBI.

El consistori ingressa uns 15 milions d'euros anuals per aquest impost i haver-los de retornar i deixar-los de rebre suposa un cop important. La tinenta d'alcaldessa responsable de l'àrea econòmica, Montse González, reconeix que "suposa una afectació molt gran, tenim un problema sobre la taula que algú haurà de resoldre" perquè ha recordat que afecta "tots els ajuntaments i pot tenir una repercussió molt gran a les finances municipals". L'Ajuntament espera ara que el Ministeri d'Hisenda marqui els passos a seguir, mentre el l'organisme ministerial prepara una nova normativa per salvar el tribut.

La decisió del Tribunal Constitucional no té efectes retroactius en els casos que hi hagi un pronunciament judicial ferm, mentre que en aquells en què l'impost s'hagi impugnat i no hi hagi resolució, els ajuntaments hauran de tornar els diners.

L'impost sobre les plusvàlues municipals ha estat molt important pels ajuntaments. Es calcula que a tota Espanya van recaptar 2.600 milions d'euros el 2018 per aquest tribut.

