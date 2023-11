La situació de sequera condueix a l’emergència al desembre

El conseller d’Acció Climàtica, David Mascort, va assegurar que la situació de sequera que viu el país és “molt crítica”, la pitjor dels últims 100 anys. Ho va dir dimecres en el marc d’una reunió amb el món municipal i els directors de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) i Aigües Ter-Llobregat (ATLL) per abordar conjuntament l’actual situació.

El conseller va assegurar que el país “ha fet els deures” i va demanar a la població que continuï fent “el que calgui” per estalviar. “Ens toca fer un esforç encara més gran com a país perquè l’aigua s’allargui el més possible”, va expressar.

Totes les mesures obertes

El conseller calcula que a les conques quedi aigua “per uns quants mesos” i coincideix amb el director de l’ACA, Samuel Reyes, que s’entrarà a la fase d’emergència a principis de desembre. Actualment, els municipis del Vallès Occidental, abastits per l’embassament Ter-Llobregat, es troba en un escenari d’excepcionalitat, el color taronja en el semàfor. Mascort va explicar que “totes” les mesures d’estalvi possibles estan sobre la taula.

Una és la reducció de la pressió de l’aigua de les aixetes, que estima que reduiria entre un 2% i un 5% el consum depenent de la zona. El conseller va dir que es va reunir amb alguns dels operadors d’aquest servei i va explicar que Aigües de Barcelona i Aigües de Manresa són algunes de les empreses que ja estan fent proves per implantar la mesura.

Una altra de les opcions que ha apuntat el conseller és utilitzar els pous en desús i fer-ne de nous.

Sabadell demana flexibilitat

Sabadell arrossega set mesos en una situació d’excepcionalitat per la falta de pluges, fet que ha comportat mesures severes per part de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), com la prohibició total de regar la gespa dels parcs i jardins. El Govern municipal considera que les zones verdes, juntament amb les piscines municipals i les fonts ornamentals, són “refugis climàtics”. És a dir, llocs on poden anar les persones amb menys recursos per poder suportar les temperatures de l’estiu. Per això, demanarà al Govern català que revisi un decret “antiquat” per permetre aquests espais.