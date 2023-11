Retirar el paviment de cautxú reciclat de les terrasses del Centre d’Educació Infantil i Familiar de Can Puiggener. És la reivindicació que diverses famílies de l’escola bressol han difós a través de les xarxes socials, després d’haver detectat que aquest tipus de material podria desprendre partícules tòxiques. “Fa molts anys que no es fa el manteniment adequat i per aquest motiu el material allibera components tòxics que els nadons, que ho toquen tot amb les mans i després se les posen a la boca, acaben ingerint diàriament”, apunta Arnau Boix, un dels pares implicats en la demanda.

“Hem consultat diversos estudis que demostren que es tracta d’un material tòxic, especialment per als més petits, que encara tenen l’organisme en desenvolupament” constata el portaveu de les famílies, que afegeix que amb el pas del temps el recobriment de cautxú ha perdut la seva funció principal: “Fa anys que va deixar d’esmorteir les caigudes dels infants”.

Què té previst el consistori?

Fonts municipals asseguren que l’Ajuntament està estudiant alternatives per tal de millorar l’adherència de la superfície del material, tot i que apunten que “aquest compleix la normativa”. Les mateixes veus apunten que “com ja ha anat succeint els darrers anys, aquests paviments s’ha anat substituint per sauló i elements alternatius més sostenibles en composició i manteniment”.

Un cop sabuda la resposta de l’Ajuntament, les famílies han reivindicat que “se substitueixi directament el paviment de cautxú per sauló, ja que el manteniment arriba tard i no serviria de res perquè el cautxú ja ha perdut totes les propietats”. A més, sol·liciten que tècnics del consistori es desplacin fins a la llar d’infants per constatar la situació i prenguin alguna actuació d’urgència. “Cada dia que passa, els nadons van consumint aquestes partícules i no podem esperar més”, rebla Boix.