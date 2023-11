Sis partits de sanció per a Raúl Baena

El serial Raúl Baena ja té desenllaç. El migcampista arlequinat ha estat sancionat amb sis partits després de la seva expulsió al Johan Cruyff. Baena va veure la vermella directa estant a la banqueta per “llençar una ampolla a la zona d’escalfament” i, posteriorment, fruit de la frustració al no haver comès tal acció, va recriminar als col·legiats la decisió en una reacció que es va fer viral pel seu passat a l’Espanyol. Aquest fet va provocar que el club fes un comunicat de suport al seu jugador després d’una onada de crítiques, especialment d’aficionats culers.

Amb aquesta sanció, Raúl Baena no estarà disponible fins al partit del 14 de gener, el darrer de la primera volta davant el Cornellà. La temporada al Centre d’Esports està sent especialment convulsa, però per a Baena s’està convertint en gairebé un malson. El de Torrox encara no ha pogut disputar cap minut oficial després de lesionar-se al tram final de pretemporada, recaure quan ja es trobava a la recta final de la recuperació i ara aquesta polèmica decisió i el seu posterior càstig que el deixaran fora de combat fins a la segona meitat de lliga.