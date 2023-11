Vilagrà destaca la força de Sabadell: “Des de la Generalitat volem ser aliats dels ajuntaments”

La consellera de Presidència de la Generalitat de Catalunya, Laura Vilagrà, ha visitat aquest dijous al migdia l’Ajuntament de Sabadell, on s’ha reunit amb l’alcaldessa, Marta Farrés. La trobada ha servit per abordar diferents qüestions d’actualitat, com infraestructures, la situació de sequera, habitatge o el finançament local, en una conversa que positiva, segons ha destacat Farrés.

Vilagrà, que ha visitat durant la seva visita algun projecte local, ha destacat la força de Sabadell en el conjunt del país. I ha refermat el compromís de la Generalitat amb el progrés de la ciutat. “Des del Govern volem ser el principal aliat dels ajuntaments i trobar mecanismes per fer possible el creixement”, ha remarcat sobre una ciutat per la qual passa sovint, segons ha dit.

L’acte ha comptat també amb una rebuda institucional al Saló de Plens, durant la qual la consellera ha signat el Llibre d’Honor de la ciutat, com és habitual en aquest tipus de visites. En el text, Vilagrà ha reiterat la seva implicació amb una ciutat cabdal a Catalunya.