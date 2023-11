El programa Som Capaços, que enguany aplegarà més d’una trentena d’activitats per commemorar el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat, el 3 de desembre, aterrarà a Sabadell del 18 de novembre al 4 de desembre de la mà de les entitats de l’àmbit, empreses i els agents del tercer sector que duran a terme un seguit d’accions per continuar mostrant la diversitat de capacitats que hi ha a la societat.

En una roda de premsa per presentar el programa, ahir dimecres, a l’Ajuntament de Sabadell, la regidora d’Acció Social, Laura Pineda, va explicar que “amb aquest programa fem visibles les necessitats i conscienciem la ciutadania dels canvis que cal fer per fer de Sabadell sigui la ciutat accessible que tots i totes volem”.

Les activitats del programa, que es duran a terme al llarg de dues setmanes, són de diferents àmbits com ara l’esport, xerrades de salut comunitària (afectivitat, sexualitat, alimentació, lluita contra els prejudicis, etc.), tallers sensorials, visites guiades a equipaments culturals, contes o activitats lúdiques, entre altres. En aquesta edició, l’Acte Institucional tindrà lloc el dimecres, 22 de novembre, a les 11 h, a la sala d’actes del Casal Pere Quart. Consistirà en la presentació del Pla d’actuació local en l’àmbit de les persones amb discapacitat i del Manifest Som Capaços 2023, per part de les entitats de la ciutat.

Enguany es farà la jornada “Al Vallès Occidental, sumem capacitats”, una trobada comarcal d’entitats i serveis, que tindrà lloc el 30 de novembre, de 9 a 14h, a la Fira Sabadell.

‘El Silenci d’Hamelin’

En el marc de les jornades, s’estrenarà l’obra El silenci d’Hamelin, a càrrec de la companyia Farrés Brothers, que arribarà el divendres 24 de novembre, a les 18.30 hores, al Teatre Principal. L’obra planteja què passaria si al conte del famós flautista hi hagués una nena sorda. És un espectacle al voltant de les altres capacitats i les coses que no es diuen, però que acaben surant a la superfície, com indica Pep Farrés, un dels components de la companyia.