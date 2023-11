El discurs d’investidura celebrat dimecres al Congrés dels Diputats va deixar moments de tensió i crispació entre els presents. La primera sessió, però, va servir també per conèixer algunes propostes de cara a la legislatura, que han de tenir impacte en el dia a dia dels ciutadans, també a Sabadell.

El candidat a la presidència del govern espanyol, Pedro Sánchez, va anunciar, d’una banda, la pròrroga de la rebaixa de l’IVA als aliments bàsics fins al mes de juny de 2024. Va ser una de les mesures econòmiques que va exposar i que s’aplicaran els mesos vinents en cas de ser escollit. En aquest capítol, va mencionar també que a partir de l’1 de gener el transport públic “serà gratuït per a joves, menors i desocupats”, ampliant així una de les iniciatives aplicades per les administracions per combatre l’encariment dels carburants arran de la invasió russa d’Ucraïna.

“En coordinació amb les comunitats autònomes i els ajuntaments volem que aquesta política de transport públic gratuït sigui permanent i es consoldi“, va manifestar Sánchez. El candidat també va exposar propostes per eliminar la desigualtat per raó de gènere. Per aconseguir-ho, ha dit, vol aprovar una nova llei de “representació paritària” pensada per “trencar els sostres de vidre”. “Si les dones representen el 50% de la societat, el 50% del poder polític i econòmic els correspon elles”, va afegir.

Encara en matèria econòmica, Sánchez proposa també elevar el llindar de renda necessari per entrar a les mesures “d’alleujament hipotecari” per fer front a la pujada dels tipus d’interès. Així, detalla que aquest llistó pujarà fins als 38.000 euros perquè més famílies puguin acollir-se a la congelació de la quota mensual durant un any i la prolongació del termini d’amortització.

Llistes d’espera i salut mental

Sánchez va suggerir mesures per reduir les llistes d’espera a la salut pública, especialment en les visites a especialistes. “No podem, com a govern, quedar-nos de braços plegats”, va dir abans de reconèixer que la sanitat és un tema transferit als governs autonòmics, de manera que s’haurà de treballar amb ells.

Tanmateix, va prometre apostar per l’atenció primària i firmar un pacte d’estat per la salut mental pensat per garantir que no hi hagi “cap ciutadà que necessiti ajuda psicològica i no pugui obtenir-la”. “Aprovarem una llei de drets culturals”, va agregar el dirigent socialista, que va garantir el manteniment el bo cultural als joves.