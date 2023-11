El Gremi de Fabricants i la Fundació per la Indústria presenten una bateria de propostes per impulsar l’economia de Sabadell

El Gremi de Fabricants i la Fundació de la Indústria han presentat aquest divendres una bateria de propostes al Govern per impulsar l’economia de Sabadell. Ho han fet en una reunió amb el sisè tinent d’alcaldessa, Lluís Matas.

El nou responsable de Promoció Econòmica i Projecció de Ciutat s’ha reunit amb els presidents de les dues organitzacions empresarials, Esteve Gené i Antoni Monés respectivament, a la seu que comparteixen les dues parts, al Gremi de Fabricants (c/ Sant Quirze, 30). En un comunicat, el gremi assegura que els tres han mostrat el seu compromís amb el progrés econòmic, social i cultural.

Tant el Gremi de Fabricants com la Fundació per la Indústria proposen al Govern diverses mesures per impulsar l’activitat. Reclamen donar suport a les empreses ja establertes i facilitar la implantació d’empreses i indústries a Sabadell; identificar sòl industrial de la ciutat i trobar inversors industrials; oferir un servei d’acompanyament als empresaris que vulguin obrir noves empreses i noves industries i potenciar la implantació d’empreses fonamentades en el coneixement. Els representants de les entitats empresarials han titllat la reunió de “profitosa perquè s’han refermat els llaços de la col·laboració històrica amb l’Ajuntament de la ciutat”.

Des del sector empresarial també reclamen modernitzar el Vapor Llonch “com una àrea real de promoció econòmica de la ciutat”; establir taules de treball per l’impuls econòmic de Sabadell “amb les entitats històriques establint una relació de proximitat, confiança amb les entitats i amb les empreses”; agilitar la gestió administrativa per a les empreses i potenciar la formació universitària a la ciutat, la recerca i la transferència de coneixement.