Obre una residència ‘prèmium’ a Sabadell

Des d’aquesta setmana, Sabadell compta amb una nova residència per a gent gran. El grup aragonès Vitalia ha obert un complex residencial al barri de Covadonga amb capacitat per a 152 persones, després d’invertir-hi 12 milions d’euros en aquesta obertura. “Sabadell és una població que té una mancança de places residencials, i que té un gruix d’habitants que necessita disposar d’un bon servei, i alhora contribuir en el teixit socioeconòmic de la ciutat”, apunta Jordi Velasco, director territorial de Catalunya del grup Vitalia.

L’obertura d’aquest complex, que ha generat un centenar de nous llocs de treball, entre directes i indirectes, s’emmarca en el pla d’expansió de la companyia a Catalunya, i on Sabadell tindrà un pes important en els pròxims anys, no només amb aquesta residència, sinó també amb la que esperen obrir al carrer de Cervantes, en un màxim de dos anys: “Amb la residència de Sabadell hem superat les 1.000 places, i amb el pla d’expansió hem d’arribar a les 2.100 places. Estem en tràmits per obtenir la llicència d’una segona residència a la ciutat, de les vuit que obrirem a Catalunya”, assegura Velasco.

La residència, que també funciona com a centre de dia, està organitzada en onze unitats de convivència (cases) per a grups de quinze persones. Disposa de sala d’estar, menjador i un mòdul de cuina per tal de reproduir un habitatge i evitar les massificacions. El 90% de les habitacions són individuals equipades amb tecnologia d’última generació. Una de les innovacions més destacades és el centre de teràpies intensives per a la rehabilitació neurològica i funcional, especialment per a les persones que han patit un ictus o un dany cerebral adquirit. “A part de prioritzar que els professionals siguin de Sabadell o de municipis propers, també volem apropar els nostres serveis als sabadellencs, oferint la possibilitat d’utilitzar el centre de teràpies per a la rehabilitació neurològica o funcional”.