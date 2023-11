Reobertes les passarel·les de Cal Grau i Molí d’en Fontanet

Deu mesos després d’anunciar-se l’inici de les obres per a la rehabilitació de les passarel·les de Cal Grau i Molí d’en Fontanet, aquest dimarts s’han reobert de forma oficial, en una presentació que ha comptat amb el director de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), Samuel Reyes; l’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés; el tinent d’alcaldessa i regidor de Transició Ecològica, Eloi Cortés, i el tinent d’alcaldessa de Promoció Econòmica i Projecció de Ciutat, Lluís Matas.

Aquesta actuació, que ha estat executada per l’ACA arran d’un conveni signat amb l’Ajuntament, ha suposat una inversió de més de 880.000 euros per part de l’Agència. Tal com es va acordar, la titularitat d’aquestes dues infraestructures ha estat cedida per l’ACA a l’Ajuntament, que, a partir d’ara, es farà càrrec del seu manteniment, explotació i regulació de l’ús: “Si avui som aquí, és pe posar en valor que quan dues administracions es posen d’acord per tirar endavant un projecte les coses surten bé”, ha assegurat Reyes.

Les passarel·les de vianants de Cal Grau i del Molí d’en Fontanet van ser construïdes l’any 1964 per la Confederació Hidrogràfica del Pirineu Oriental, després dels aiguats esdevinguts l’any 1962 i en el marc de les obres d’endegament del riu Ripoll. Ara, l’Ajuntament serà el titular de tots els passos que travessen el riu Ripoll, al seu pas per Sabadell. “El riu és un punt estratègic de la ciutat des de diversos vessants, sigui l’econòmica, com també des de l’àmbit ambiental i de l’oci, lligat al tema esportiu i als diversos usos dels ciutadans”, ha assegurat Farrés, qui en aquesta línia ha afegit que amb la reobertura d’aquestes passeres “fem petits guanys al riu, facilitant la connectivitat entre dos barris –Torre-romeu i Poblenou– amb la resta de la ciutat“.

La sequera i l’aigua regenerada

La visita del director de l’ACA ha servit, també, per abordar altres temes, com la sequera que viu Catalunya i com aquesta està afectant a Sabadell. Preguntat sobre la recent petició del regidor de Transició Ecològica, Eloi Cortés, en una entrevista a Diari de Sabadell, on demanava al Govern català una revisió del decret per tal de garantir, entre altres, les zones verdes de la ciutat, Reyes no ha tancat la porta, assegurant que “hem rebut diverses peticions de municipis en aquesta línia, demanant una flexibilització per tal de mantenir l’arbrat i certes zones que servirien com a refugi climàtic. Es pot estudiar, sempre i que no sigui aigua de boca, utilizant l’aigua regenerada”.