Les belgues del Genescà conquereixen la petita pantalla

La pastisseria Genescà és un dels establiments històrics de Sabadell. A les portes de complir un segle de vida -a la ciutat des del 1928-, tres generacions han mantingut la tradició ben viva, amb panellets, bombons, coques o els dolços que toqui en cada època de l’any. Això sí, amb la xocolata sempre com a protagonista.

Aquesta setmana, el comerç ha assaltat la petita pantalla. El programa Ahora o Nunca de Televisió Espanyola ha visitat el local, a la Rambla de Sabadell, per parlar amb el Joaquim Genescà, actual propietari, sobre tota mena de dolços de la pastisseria. L’entrega televisiva ha servit per recordar la trajectòria del local, un d’aquells que fa olor de Sabadell fins i tot per a aquells veïns que viuen lluny de la nostra ciutat.

Mireu quin reportatge més bonic han fet de la Pastisseria Genescà de #Sabadell, la gran @juditmasco per al programa #Ahoraonunca de @rtve. 😍 Ens encanta el reconeixement als negocis històrics de la ciutat! 👏🏻👏🏻#turismesbd #quefemalvalles pic.twitter.com/53uadgu7vj — Visit Sabadell (@TurismeSBD) November 22, 2023

La model catalana Judit Mascó va ser l’encarregada de presentar la singularitat i la màgia del lloc, que destaca també per una recepta genuïna: les belgues. El programa va permetre conèixer com va sorgir la idea de les icòniques belgues, un dels dolços característics del Genescà… i de Sabadell. Des de l’obrador, el reboster Pepe Pérez explica alguns secrets. “Fins i tot ve gent de fora a demanar-nos-les”, advertia.

A quatre mans, van preparar aquest deliciós producte. Una escena que ha tingut una gran repercussió entre els sabadellencs i que ben segur atraurà nous degustadors amb ganes de tastar aquesta figura única de la rebosteria sabadellenca.