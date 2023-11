Alstom, Miquel Martí i el Sincrotró Alba, guardonats amb el Premi Cambra 2023

El referent del transport ferroviari i la mobilitat sostenible, Alstom Transporte, el president i conseller delegat de Moventia, Miquel Martí i Escursell, i el Sincrotró Alba han estat escollits per rebre els Premis Cambra Sabadell 2023. L’acte de lliurament serà el pròxim dimecres, 29 de novembre, a la Fira Sabadell.

L’empresa Alstom Transporte, amb instal·lacions a Santa Perpètua de Mogoda, ha estat reconeguda amb el Premi al Mèrit Empresarial. El president i conseller delegat del grup d’empreses Moventia, Miquel Martí i Escursell, recollirà el Premi a la Trajectòria Personal i Empresarial. Per la seva part, la directora del Sincrotró Alba de Cerdanyola del Vallès, Caterina Biscari, rebrà el Premi a la Trajectòria d’una Entitat.

En aquesta edició, la Cambra de Comerç de Sabadell dedica els Premis Cambra a la Intel·ligència Artificial i per aquest motiu, abans del lliurament dels premis, tindrà lloc una conversa entre l’enginyer informàtic i professor de la UPF, Josep M. Ganyet, i l’expert en negoci i cultura digital, Genís Roca, amb la moderació de la periodista Xantal Llavina.

“Dinamitzar l’economia”

Per al president de la Cambra de Comerç de Sabadell, Ramon Alberich, “ens satisfà molt organitzar un any més el lliurament dels Premis Cambra Sabadell en el marc d’un acte que és un espai de trobada on tots tenim l’objectiu comú de dinamitzar l’economia de la nostra àrea d’influència”.

La vetllada, presidida pel Director General de Comerç de la Generalitat de Catalunya, Jordi Torrades, està patrocinada, entre d’altres, per Banc Sabadell i reunirà prop de 300 persones, entre empresaris, alcaldes i representants del sector polític, econòmic, social i d’institucions de Sabadell i de la comarca.