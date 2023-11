L’OAR Gràcia vol mantenir el fortí del Boccaccio Arena davant la UE Sarrià

Sense confiances. En el segon compromís consecutiu a casa, l’OAR Gràcia s’enfronta aquest dissabte (18 h) a la UE Sarrià amb un objectiu ben clar: mantenir el fortí del Bocccacio Arena, on ha guanyat els cinc partits que ha disputat fins ara.

Una trajectòria immaculada que permet al conjunt gracienc consolidar-se en la segona posició que dona accés a la fase d’ascens, a només dos punts del líder BM La Roca. El tècnic verd-i-blanc, Pere Ayats, considera que el seu equip travessa ara un gran moment físic i mental. “L’ensopegada a la pista del Sant Cugat ens va servir per aterrar a terra i, a la vegada, per madurar i créixer. Ens vam adonar que en aquesta categoria qualsevol partit es pot complicar”.

Partit de desgast

Precisament, no vol cap mena de confiança davant el Sarrià tot i que arriba al pavelló gracienc després d’encaixar tres derrotes consecutives. “És un equip jove, ben treballat, que li agrada córrer, com a nosaltres, i això pot convertir el partit en un gran desgast físic. Si volem continuar en la lluita de la zona alta i tenir opcions d’accedir a les desitjades fases d’ascens a final de temporada, aquests partits a casa no es poden perdre”, subratlla. Com a visitant, la UE Sarrià ha guanyat dos partits, a Sant Joan Despí (32-33) i Esplugues (30-31). Aquesta jornada la Divisió d’Honor Plata femenina descansa.