‘Selftape’, de les germanes Vilapuig, als premis Feroz

Selftape, creada i protagonitzada per les germanes sabadellenques Joana i Mireia Vilapuig, està nominada a la millor sèrie de l’any en els premis Feroz, que entrega anualment l’Associació d’Informadors Cinematogràfics d’Espanya. És una producció original de la plataforma Filmin.

La sèrie barreja trets autobiogràfics i ficció per parlar sobre com a les dues actrius els ha marcat la vida l’èxit prematur. Especialment, arran de la seva aparició a Polseres Vermelles quan eren molt petites. La sèrie és també una mirada crítica al sector, en què s’han sentit “nenes hipersexualitzades”, tal com admetien en una entrevista a Diari de Sabadell abans de l’estrena, a l’abril.

A la sèrie, en què totes dues actuen sota els seus noms reals, a la Mireia li va millor com a actriu, però li falten els vincles socials sòlids que té la Joana.