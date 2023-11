Una casa única envoltada de jardí en ple centre de Sabadell

Viure al centre de Sabadell en una casa aïllada pels quatre cantons és possible. Encara que sembli difícil, aquesta és una de les principals característiques que ofereix la casa Pompeu Casanovas, al carrer de Sant Pau, 56. La promotora immobiliària sabadellenca Hàbitat Català rehabilitarà l’edifici, per tornar a posar al mercat aquest exclusiu immoble de 430 metres quadrats més el jardí que l’envolta i amb més de cent anys d’història -data de 1890 (s. XIX)-. Aleshores, el mestre d’obres va ser Rafael Estany. Entre 1918 i 1920 la casa va viure una reforma projectada per l’arquitecte Josep Renom, autor d’edificis emblemàtics com el Mercat Central i la Torre de l’Aigua, en aquest cas amb l’enginyer Francesc Izard. Hàbitat Català celebrarà una jornada de portes obertes de la casa dijous 30 de novembre, de 17 a 20 h, per mostrar-la i donar a conèixer les possibilitats que ofereix. Les persones interessades a assistir-hi poden confirmar l’assistència enviant un correu electrònic a [email protected].

El rellevant patrimoni arquitectònic de la casa, protegida per l’Ajuntament, se suma al pati que la rodeja i que conforma un habitatge que no en té cap altre enganxat. “L’espai és totalment cèntric i tranquil”, subratlla el Gestor de Projectes d’Hàbitat Català, Joan Arjona. El sabadellenc apunta que estem davant d’un immoble que “és especial perquè té unes característiques que el fan important i són elements dignes de ser catalogats, com així és”. Els paviments, les rajoles i el sòcol del vestíbul, la caixa de l’escala i la claraboia són els principals elements destacats de l’interior, a part dels singulars que té a l’exterior, com la façana i la teulada en forma de creu. La casa també compta amb garatge i, a part, una entrada pròpia al pati. Una de les singularitats d’aquest projecte té relació amb l’espai de separació entre edificis que genera el pati. Al darrere de la casa hi ha els patis interiors de les cases del voltant, de manera que mai hi haurà cap edifici ben a prop. La promotora ja té tots els permisos i les llicències d’obres per començar a rehabilitar la casa, que podria estar acabada a finals de l’any que ve si les obres comencessin pròximament. La previsió és que els treballs durin uns 12 mesos.

Promoció de sis habitatges

Al costat de la casa més proper al carrer de Montserrat, Hàbitat Català farà una promoció de sis habitatges i un local, que farà cantonada amb el carrer de Sant Pau. La façana que es veurà des de la casa Pompeu Casanovas no tindrà finestres i comptarà amb un jardí vertical per aportar verd a l’entorn urbà, visible des de la casa gràcies a la separació de quatre metres d’amplada que genera el pati. Arjona assegura que en aquesta promoció d’habitatges es podrien fer tres pisos per planta, i s’ha optat per fer-ne dos “per potenciar la qualitat i privacitat” de tots els inquilins.

A la planta baixa hi haurà un pis i un local. A la primera i segona planta dos pisos a cadascuna, mentre que a la tercera hi haurà un únic àtic de 180 metres quadrats a quatre vents, rodejat per un pati de 120 metres quadrats. L’edifici tindrà pàrquing propi.

Aposta pel patrimoni

Hàbitat Català manté amb aquest projecte el seu compromís amb la protecció i promoció del patrimoni de Sabadell, amb la mirada posada, especialment, en poder oferir a la ciutat diversos projectes singulars l’any que ve, quan Sabadell serà la Capital de la Cultura Catalana. A part de la casa Pompeu Casanovas, la promotora local està acabant la rehabilitació de la casa Llonch (Cervantes, 43), i ha rehabilitat la xemeneia Bros, on també s’està fent una promoció d’habitatges, situada al carrer de Bosch i Cardellach, 75. L’oficina de la promotora està situada al carrer de l’Horta Novella, 27.

Per a més informació:

C/ de l’Horta Novella, 27

08201, Sabadell

[email protected]

Tel.: (+34) 93 124 80 69

Mòb: (+34) 627 44 77 44