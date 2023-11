Cristina Andériz (Alstom): “La distinció realça el compromís amb el talent local i la indústria”

Cristina Andériz és la directora del centre industrial Alstom de Santa Perpètua, la fàbrica més gran del grup a Espanya i Portugal, i des d’on es produeixen, de forma integral, tota mena de trens (tramvies, metros, rodalies i trens regionals). La planta dona feina a prop de 1.000 persones.

L’any vinent, se celebren trenta anys de l’arribada de la planta d’Alstom Transporte a Santa Perpètua. Gairebé tres dècades d’evolució constant en el transport ferroviari. Què significa per a l’empresa rebre aquesta distinció? Aquest reconeixement suposa, sobretot, un reconeixement als més de 1.200 treballadors d’Alstom a Catalunya que, diàriament, posem el nostre cor, el coneixement i el nostre saber fer per millorar i facilitar una cosa tan important per a tots els ciutadans com és la mobilitat. Distincions com aquesta realcen la trajectòria d’empreses que, com Alstom, estan compromeses amb el territori, amb el talent local, amb la indústria i, en definitiva, amb el nostre futur. Però també és una enorme responsabilitat, la responsabilitat de continuar aquest projecte ja centenari que avui s’enfronta a nous desafiaments: sostenibilitat, innovació, internacionalització, marquen part d’aquesta ruta cap al futur, on l’afrontem tenint clar el nostre origen, les arrels vallesanes.

Dins del grup, quin pes té la planta vallesana, en l’àmbit mundial? Aquí, Alstom, compta amb més de 325 proveïdors, molts d’elles de petites i mitjanes empreses, que al llarg dels anys s’han acabat convertint, també, en proveïdors d’Alstom a escala mundial. Actualment, Catalunya es troba en el top 7 de compres del grup en l’àmbit mundial: les empreses del grup a tot el món compren a proveïdors catalans productes i serveis per valor de més de 200 milions d’euros a l’any.

Quin ha estat l’impacte de l’arribada de les noves tecnologies, en el procés de producció de trens, amb el segell d’Alstom Transporte? Des de la planta de Santa Perpètua estem desenvolupant un ambiciós pla de creixement, que inclou l’aplicació de les darreres tecnologies digitals i d’automatització per a dissenyar i construir els trens del futur, la potenciació del capital humà i el desenvolupament de noves línies de producció amb un fort enfocament de sostenibilitat. En aquest aspecte, destaca la creació de nous tallers de soldadura automatitzats, amb un procés de fabricació pioner a escala mundial i que serà la referència per a la resta de centres del Grupo Alstom. La planta de Santa Perpètua és una de les més innovadores, sostenibles i competitives del sector en l’àmbit internacional, en què els darrers anys s’han invertit més de 150 milions d’euros, que inclou l’adquisició dels terrenys, el pla d’expansió i la digitalització que estem duent a terme.

I, concretament, en matèria de ciberseguretat i intel·ligència artificial? La ciberseguretat està al centre de la nostra cultura d’excel·lència i seguretat. A Alstom estem liderant, juntament amb diversos experts, la definició i el desplegament de normes internacionals sobre ciberseguretat ferroviària. Tenim una estratègia cibernètica a tots els nivells per a desenvolupar productes 100% cibersegurs que ens permeti protegir dades, software, la connectivitat i el hardware que processa i gestiona tots els nostres sistemes.

En aquest àmbit, a quins perills s’exposa Alstom? Els reptes no són menors: un mal disseny que no protegeixi contra les amenaces cibernètiques en evolució pot comprometre la seguretat i la resposta operatives en xarxes senceres. La necessitat que la ciberseguretat sigui considerada des del primer dia en el desenvolupament de qualsevol projecte és evident. Les ciberamenaces evolucionen constantment, i les estratègies per a abordar-les també han de fer-ho.

El futur passa inevitablement per una mobilitat 100% sostenible. Quin paper juga o jugarà el ferrocarril en el camí cap a la plena descarbonització? En general, el sector de la mobilitat té un paper clau en la lluita contra el canvi climàtic: representa el 25% de les emissions de CO2. Segons les darreres dades de la Unió Internacional de Ferrocarrils (UIC), els viatges en tren representen el 8% de l’activitat mundial de passatgers i el 10% de les mercaderies, però només el 3% de l’ús d’energia en el transport. És el mitjà més sostenible gràcies a l’eficiència intrínseca del transport ferroviari i als avantatges de la tracció elèctrica: el tren requereix 12 vegades menys energia i emet entre 7 i 11 vegades menys gasos d’efecte hivernacle que els vehicles privats i els avions (per passatgers-quilòmetre). La introducció de tecnologies, com l’automatització de les operacions, que aporta importants millores en eficiència i una major optimització en la utilització de la xarxa, o l’impuls de sistemes de tracció alternatius, com l’hidrogen o les bateries, en aquelles línies on encara s’utilitza el dièsel, poden marcar un punt d’inflexió per al desenvolupament del sector en els pròxims anys.