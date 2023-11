Renfe prohibeix l’accés de patinets elèctrics a tots els trens de viatgers

El Consell d’Administració de Renfe va decidir dilluns que es prohibirà l’accés de patinets elèctrics a tots els trens de passatgers de Rodalies, Regionals, Alta Velocitat i Llarga Distància (AVE, Avlo, Alvia, Avant, Euromed i Intercity) a partir del 12 de desembre. La prohibició, similar a la que aplica des de fa mesos TMB a Barcelona, ve fonamentada, segons la companyia, per la “situació de perill generada davant d’incendis de bateries” registrats en alguns transports públics, successos causats, afirma la mateixa font, i entre d’altres raons, per manipulació de la bateria, desperfectes per cops, pas del temps o utilització de carregadors diferents. La mesura, serà ratificada aquest dimarts al Consell d’Administració de Renfe Viatgers.

La decisió s’ha pres a partir de criteris “de salut pública i de seguretat dels viatgers”. Renfe recorda que el 2021 Sevilla va ser la primera ciutat en impedir que els viatgers entressin al Metro amb patinets elèctrics en hora punta els dies feiners.

D’aquesta manera, els usuaris sabadellencs de l’R4 o altres línies no podran pujar aquests vehicles de mobilitat personal al tren, com ja passava fins ara a les diferents estacions de Ferrocarrrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) que hi ha a la ciutat. En canvi, Transports Urbans de Sabadell (TUS) continua permetent la presència de patinets als autobusos. Així, si un sabadellenc agafa el bus i, posteriorment, puja a un tren, podrà anar amb el patinet a bord en el primer trajecte, però no en el segon.

Una mesura estesa en altres indrets

El febrer passat l’ATM va prohibir l’accés de patinets a vehicles, estacions i andanes a l’àrea metropolitana de Barcelona després de l’explosió d’un patinet al servei de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) el novembre del 2022. La prohibició va ser provisional per sis mesos, però un cop passat aquest període va esdevenir definitiva.

Així mateix, des del 4 de novembre està prohibit l’accés de patinets elèctrics a les instal·lacions i vehicles del transport públic de la Comunitat de Madrid, amb competència del Consorci Regional de Transports.

En altres països, alguns operadors ferroviaris del Regne Unit i Irlanda, a banda del Metro de Londres o Hamburg, també han pres mesures similars.

Inspeccions a les estacions

A partir del 12 de desembre, doncs, Renfe podrà obligar un viatger a abandonar el tren si duu un objecte, equipatge o vehicle que atempti contra la seguretat i el bon funcionament de l’explotació del transport o contra la seguretat dels altres viatgers.

A les estacions de Rodalies gestionades per Renfe s’informarà de la prohibició si es detecta un viatger amb patinet elèctric, i igualment es podran fer inspeccions aleatòries amb interventors i agents de seguretat.