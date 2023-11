Covirán inaugura un centre de distribució, que generarà 76 nous llocs de feina

L’empresa del sector alimentari Covirán va inaugurar, aquest passat dimarts, el nou centre logístic a Barberà del Vallès, a tocar de Sabadell.

L’obertura de la plataforma logística ha generat 76 nous llocs de treball. “Seran treballadors de diverses nacionalitats i amb perfils que integren diferents graus de capacitat, col·laborant, així, en la creació de treball de qualitat igualitària i accessible per a tot el món, sense cap mena de discriminació”, va assegurar l’alcalde de Barberà del Vallès, Xavier Garcés. La construcció d’aquesta plataforma logística, que servirà per abastir 140 supermercats del grup, és fruit de l’adquisició per part de Covirán, l’any 2017, del grup DUSA.

A conseqüència, Covirán ha decidit unificar els dos centres logístics que disposava a Barberà del Vallès i a Sabadell. “Hem demostrat agilitat per a respondre a les necessitats dels socis i adaptar-se a aquesta nova ubicació. Vull agrair públicament el seu esforç per mantenir l’activitat mentre preparàvem aquest nou espai. Aquest equip representa la diversitat, amb col·laboradors de diferents nacionalitats i diverses habilitats que enriqueixen la nostra tasca”, va afegir, el director general de Covirán, Esteban Gutiérrez.

Ampliació sala de vendes

El nou centre, amb 29 molls de càrrega, augmentarà la seva capacitat, a finals del 2024. El grup té la intenció d’ampliar l’actual magatzem, amb l’objectiu d’incrementar la sala de vendes per als socis que estan integrats al 100% en el model de preparació i repartiment que ofereix la cooperativa. “Continuem treballant incansablement per a proporcionar millores en tots els aspectes relacionats amb el negoci i per a fer que els nostres socis siguin més competitius”, va assegurar el president de Covirán, José Antonio Benito.