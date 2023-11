El TopBàsquet de l’Escola Pia escalfa motors: 50 equips i 700 esportistes

Prop de 700 esportistes, entre jugadors i tècnics, de categories mini i infantil seran protagonistes de la catorzena edició del torneig Topbàsquet ‘Ciutat de Sabadell’ que organitza el Club Esportiu Escola Pia, amb la col·laboració de l’Ajuntament i la Federació Catalana. Precisament, el certamen forma part del calendari d’activitats que arreu de Catalunya commemoren el Centenari de l’ens federatiu català. Es disputarà entre el 8 i 10 de desembre en els quatre escenaris habituals: Poliesportiu Can Balsach, Pavelló del Nord, Pavelló del Sud i el ‘Garden’ de l’Escola Pia.

Els responsables de l’organització, Albert Angulo i David Prieto, juntament amb la regidora d’Esports, Montse Gonzàlez, han presentat els detalls d’un torneig plenament consolidat. “Unes tres mil persones passaran per la nostra ciutat i els pavellons i de nou un esdeveniment esportiu posa Sabadell en el mapa”, ha destacat Montse Gonzàlez. Està prevista la participació d’un total de 50 equips -quatre més que l’any passat- en representació de 30 clubs.

Els clubs catalans tornaran a ser majoria, amb jugadors que militen a les millors pedreres, cas de FC Barcelona, Joventut de Badalona, Bàsquet Manresa, CB L’Hospitalet, Bàsquet Almeda, UE Claret, JAC Sants, CB Cornellà, CCB Sant Josep Badalona, CB Girona, CB Boet Maresme, CB Roser, CB Sant Feliuenc, CBS Barça, Uni Girona, JET Terrassa, Joventut l’Hospitalet, FC Martinenc i Femení Sant Adrià.

Tampoc faltarà una notable participació d’equips de diferents comunitats autònomes (Aragó, Màlaga, València, Donostia, Palma) i per primera vegada, el Next Hoops, amb seu a Madrid, un combinat de jugadors de diferents clubs que competeixen arreu del món. Com a representant internacional aquest any destaquen dues formacions de l’escola de Vilnius (Lituània), el prestigiós SKM.

Sabadell BQ Vallès, Sant Nicolau, Club Natació Sabadell i Bàsquet Pia formen la presència sabadellenca en una competició que començarà el divendres dia 8. Les finals en les diferents categories es jugaran el dia 10, a partir de les 11.30 hores, en el Pavelló del Nord. Les actes dels partits, resultats, classificacions i estadístiques es podran seguir al web www.topbasquet.com. Una de les novetats afecta el servei d’aigua. Els organitzadors han destacat que “per evitar l’ús excessiu del plàstic de les ampolles, aquest any una empresa d’aigua oferirà als clubs un punt on poder omplir cantimplores i fer-ho més eficient i saludable”. El torneig també s’ha adherit a la Marató de TV3.