Cartell de luxe al catorzè Memorial Luque-Gallardo del Can Rull

Com cada any, el millor futbol benjamí es cita a la ZEM de Can Rull. El proper divendres 8 i dissabte 9 de desembre tindrà lloc el tradicional Memorial Manuel Luque-Alex Gallardo en la seva catorzena edició. Amb el seu format tradicional, hi participaran 16 equips i més de 200 infants entre vuit i nou anys. “El prestigi del torneig és a nivell català, espanyol i fins i tot internacional. Només ens queda agrair a l’entitat l’organització i aposta”, explicava la regidora Montse González a la presentació del Memorial.

Entre els equips participants hi destaca la presència d’alguns habituals com Barça, Espanyol, Girona o Sevilla i també l’habitual toc internacional. En aquesta edició, el Luque-Gallardo comptarà amb l’Sporting de Lisboa (Portugal), el Ribera Wolves (França) i el més exòtic de tots, el Chinese Footbal Boys (Xina), un equip que a més aportarà un plus mediàtic. El conjunt xinès retransmetrà els partits del seu equip pels canals oficials del club en unes emissions en viu que tenen de mitjana un milió d’espectadors. Un autèntic fenòmen de masses que arribarà fins a Can Rull.

Com no podia ser d’una altra manera, la ciutat també estarà representada amb tres equips: l’amfitrió Can Rull RT -amb dos equips-, el CE Mercantil i el CE Sabadell. “Mantenim la qualitat i nivell dels participants, que és el principal objectiu. Cada vegada hi ha més tornejos i costa atraure equips de fora de l’estat, però la bona fama ens ajuda. La ciutat de Sabadell està preparada per a acollir competicions d’aquestes característiques, per això els clubs sempre marxen tan contents”, afirmava el president del Can Rull RT, Carlos Murciano.

Format i grups

La competició estarà formada per quatre grups de quatre equips cadascun on els dos primers passen de ronda. El divendres dia 8 es disputarà la fase de grups i el dissabte 9 les eliminatòries. Aquesta ha estat la distribució de grups:

Grup A: Can Rull RT ‘A’, Sevilla, Burel, Ribera Wolves.

Grup B: CE Mercantil, Espanyol, Segre, Nàstic de Tarragona.

Grup C: Can Rull RT ‘B’, Girona, Reus, Sporting de Lisboa.

Grup D: CE Sabadell, Barcelona, Damm, Chinese Footbal Boys.

Horaris

El Memorial Luque-Gallardo donarà el tret de sortida el divendres 8 de desembre a les 9:00h. La fase de grups acabarà amb la finalització dels partits començats a les 13:35. La jornada del dissabte dia 9 de desembre, en la ronda d’eliminatòries, també tindrà l’inici a les 9h amb els quarts de final, a les 11:30 i 11:55 seran les semifinals i la gran final a les 14h. Tot es conclourà de forma definitiva amb l’entrega de trofeus a les 14:30h.