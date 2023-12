El Sabadell vol confirmar l’impuls anímic al camp de l’Arenteiro

Fer un pas més. El Sabadell afronta el seu segon desplaçament consecutiu amb l’objectiu de confirmar l’impuls anímic que va significar l’empat a Terol. Aquest diumenge (19 h) visita per primera vegada el camp d’Espiñedo de Carballino per enfrontar-se a l’Arenteiro, l’equip revelació del campionat amb 20 punts, dotze més que el conjunt arlequinat, necessitat de sumar de tres.

Amb una setmana sencera per entrenar, Óscar Cano espera veure un Sabadell més consistent davant l’Arenteiro. “En el món del futbol sempre mana la incertesa. Prepares un partit d’una manera i després cal esperar com surt. L’objectiu principal és ser un equip ordenat i més fiable defensivament com a col·lectiu. A partir d’aquí, cal millorar en aspectes com la contundència a pilota aturada i actuar com una unitat sobre el camp perquè el rival tingui dificultats per arribar a la nostra àrea”, va explicar el tècnic.

L’aspecte psicològic també és fonamental i l’empat de Terol pot servir de reforç anímic segons Cano: “Va ser només un punt en l’àmbit numèric, però va tallar una hemorràgia important. I no només això sinó que l’equip va reaccionar molt bé a una situació adversa. Em quedo amb aquesta segona part per acostar-nos als pròxims objectius. També és crucial no precipitar-nos i saber quan cal allargar les accions o quan cal córrer per sortir. Hem de prendre les decisions adequades en cada moment”.

Sobre la situació de l’Arenteiro, el sorprèn a mitges. “Cal felicitar-lo per la composició de la seva plantilla. Té jugadors de nivell, que fins i tot han tastat el futbol professional com Esquerdo, Chacón o Miku, que també aporten experiència”. Preguntat pel sistema, després de començar amb línia de quatre i canviar de nou a cinc a Pinilla, Óscar Cano va mostrar-se flexible. “No crec en la rigidesa, el més important és mantenir la identitat com a equip i cal anatlizar els diferents variables i el rival per decidir els jugadors”, ha comentat.

L’expedició arlequinada ha sortit aquest dissabte, en un vol via Santiago de Compostel·la, i muntarà el quarter general a Carballino, una població de només 14.000 habitants que està vibrant amb el seu equip. Després de moltes temporades entre Tercera Divisió i fins i tot categoria regional, la passada temporada va ser gloriosa: campió de Segona Federació i ascens, campió de la Copa Federació i l’eliminació d’un Primera Divisió, l’Almeria, a la Copa del Rei, per caure després davant l’At. Madrid. Després del partit, el Sabadell tornarà per carretera i està prevista l’arribada a la nostra ciutat el dilluns al voltant del migdia.

A casa, només una derrota

S’ha guanyat a pols l’etiqueta d’equip revelació. Amb un dels pressupostos més baixos de la lliga, ara mateix supera el Deportivo a la taula. A Espiñedo només ha perdut una vegada (2-3, Real Unión) i ha cedit dos empats. La resta, quatre victòries, destacant un 4-0 a Unionistas.

Chacón (5 gols) i el veterà Miku (3) són els estilets ofensius. Tampoc falta la quota d’exarlequinats, aquesta vegada representants per Jordan Sánchez -que va jugar a la Nova Creu Alta la temporada 16/17- i el davanter Juan Delgado, que va marxar la passada temporada en el mercat d’hivern a La Nucia. Ara encara no ha marcat tot i participar en 10 partits. Per cert, l’Arenteiro només ha encaixat 13 gols, la meitat que el Sabadell. Una dada clau per entendre la seva posició. L’àrbitre del partit serà Manuel Pozueta Rodríguez, del Comitè càntabre. No existeix cap antecedent entre Arenteiro i Centre d’Esports.