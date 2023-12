Óscar Cano: “És una qüestió mental, l’equip necessita una victòria per canviar la dinàmica”

Óscar Cano va encaixar a Carballino la primera derrota com a entrenador del Centre d’Esports. Tot i la crítica situació, ara a 8 punts de la permanència, el tècnic granadí manté la confiança a poder redreçar la nau arlequinada.

EL PARTIT: “Veníem amb molta il·lusió després d’una molt bona setmana d’entrenaments, sabent que era un camp molt difícil. La nostra entrada al partit no ha estat bona, però després hem tingut quatre o cinc aproximacions molt perilloses. No hem marcat i hem rebut el primer gol com més estable estava l’equip en una acció desafortunada perquè la pilota ha rebotat en Carrión i li ha caigut al jugador més eixerit de l’Arenteiro com Luis Chacón. A partir d’aquí, ens ha tocat remar contra corrent. A la segona part, ha passat el mateix. Quan millor estàvem ha arribat el 2-0 que ja ha estat gairebé definitiu”.

DINÀMICA NEGATIVA: “Moltes de les coses que passen en el futbol és una qüestió mental. Té a veure amb les dinàmiques. No se sap per què comencen o perquè continuen. Ara, l’Arenteiro està en la ratxa positiva i es nota en la confiança dels seus jugadors. En canvi, nosaltres semblem pitjors del que és l’equip realment. Tenim carències, és evident, però els jugadors corren, lluiten, ho intenten… El premi no arriba. Hem de ser optimistes i pensar que quan es trenqui aquesta dinàmica arribaran també més resultats positius. Que arribi una victòria per sentir que tenim capacitat per guanyar partits”.

AIXECAR L’ÀNIM: “El que li està passant al Sabadell no és nou. El futbol està ple d’exemples, independentment del nivell i la categoria. Caus en un sot pronunciat, que no sembla tenir fi, però hem de continuar i creure-hi, que es pot sortir. No sé si ho aconseguirem d’una forma o un altre, però ho hem d’aconseguir. Hem de continuar remant. Que una victòria ens permeti dir: igual no som tan dolents i podem remuntar”.

OPCIONS D’AVANÇAR-SE EN EL MARCADOR: “Hem tingut tres situacions molt clares. Marcar primer és un altre objectiu important. Vull veure l’equip amb el marcador a favor, segur que els jugadors es trauran les teranyines emocionals que ara arrosseguen i jugaran amb més tranquil·litat”.

DE NOU DEFENSA DE CINC: “Ara mateix no tenim un lateral dret específic perquè David Astals no té les condicions per defensar i amb tres centrals també ens sentim més segurs i ell pot aportar més en atac. Continuo convençut que amb els jugadors que tenim i els que puguin venir en el mercat d’hivern podem tenir més variabilitat de posicions i jugar de diferents maneres. Això és molt important per poder canviar el sistema sobre la marxa”.

LA DURESA DE LA CLASSIFICACIÓ PER L’AFICIÓ: “Nosaltres som conscients de la situació i per la meva experiència, sé que en cada lloc, en cada club hi ha moltes famílies que pateixen pel seu equip i el seu estat d’ànim depèn del resultat. Ho sentim molt per la gent i volem canviar aquesta dinàmica. Continuarem treballant i insisteixo que amb els punts que queden de competició, tenim temps de revertir aquesta situació i salvar la categoria. Soc una persona que sap relativitzar les coses. El que ha passat aquí no té un impacte definitiu. Cal intentar trobar el rendiment per guanyar un partit i jo espero que pugui ser dissabte vinent contra Unionistas a la Nova Creu Alta”.