El Sabadell s’enfonsa al fang d’Espiñedo i queda a vuit punts de la salvació

La història de sempre. El Sabadell no ha pogut donar continuïtat al punt de Terol i ha tornat a tastar la derrota a Espiñedo sota la pluja. La notable primera part arlequinada, amb tres ocasions per avançar-se, ha estat insuficient davant l’eficàcia d’un Arenteiro en plena dinàmica positiva. La situació comença a ser ja crítica: cuers en solitari i a vuit punts de la permanència. Una cursa molt dura.

Amb la baixa de Sander Ballero, Óscar Cano ha confiat en la base del bloc de la segona meitat a Terol, de nou amb l’eix defensiu de tres homes i Astals i Carrión com a carrilers. Una disposició tàctica amb l’objectiu de protegir-se millor defensivament i aconseguir la solidesa que ha faltat durant tota la temporada.

La pluja, a estones molt intensa, s’ha convertit en el convidat del partit, afegint una dosi de dificultat en un terreny de joc molt pesat i… sota una foscor increïble per l’escassa potència de la il·luminació elèctrica. Semblava un viatge al passat, per les condicions del duel. El Sabadell ha sabut frenar la iniciativa local amb més contundència que en anteriors partits i mai ha renunciat a sortir a la contra.

De fet, huria pogut arribar el 0-1. L’ha tingut Nando Garcia després d’una errada entre el porter Diego Garcia i la seva defensa, però el xutl llunyà del jugador arlequinat s’ha quedat curt i ha donat temps a Javi Moreno a rebutjar la pilota quan enfilava el camí de la xarxa; una rematada de Manel ha trobat l’excel·lent resposta de Diego Garcia i una gran internada de Carrión ha acabat amb un forçat remat de Cristian Herrera fregant el pal.

En canvi, l’Arenteiro, tot i el perill que generava Pibe en cada intervenció, gairebé no ha creat oportunitats clares davant Ortolá, qui ha intervingut amb encert en un xut llunyà d’Esquerdo. Però quan un equip es troba en dinàmica negativa sempre li passa alguna cosa i en el tram final de la primera meitat, un desajust defensiu ha permès al golejador Luis Chacón enviar la pilota al fons de la xarxa a boca de canó. Els jugadors d’Óscar Cano han demanat amb insistència una falta en l’acció prèvia. L’1-0 es podria considerar injust, però això va de gols.

Sense miracle

A la represa s’esperava una reacció arlequinada. De fet, Toni Herrero ha estat a prop de repetir el gol de Terol, amb un potent xut dins de l’àrea, però ha rebutjat Diego Garcia. Amb el pas dels minuts, s’ha diluït el domini arlequinat al fang d’Espiñedo. Óscar Cano ha mogut la banqueta donant entrada a Gualda i Vladys, però a continuació ha arribat un nou cop duríssim: el 2-0 de Manín, que feia tres minuts que estava sobre el camp. Una rematada d’esperó que ha deixat glaçada tota la defensa arlequinada i Ortolá.

Es necessitava gairebé un miracle en poc més d’un quart. Les últimes bales de Cano han estat Carlos Beitia, Marc Domènech i Guillem Naranjo, però l’escenari ja era molt complicat i l’Arenteiro s’ha mostrat molt sòlid i no ha fet concessions. L’onzena derrota del Sabadell el deixa com a cuer en solitari i a vuit punts de la zona de permanència. Situació crítica… i amb una nova final dissabte vinent a la Nova Creu Alta davant l’Unionistas. Potser no hi ha més cera que la que crema.

FITXA TÈCNICA

Arenteiro: Diego Garcia; Jordan Sánchez, Javi Moreno, Novoa, Álvaro Ramón, Vitra, Luis Chacón (Juan Delgado, m. 83), Iván Ramos (Romay, m. 70), Miku (Manín, m. 63), Esquerdo i Pibe (Álex Fernández, m. 83).

Sabadell: Ortolá; Pau Resta, Amelibia, Toni Herrero, Carrión (Guillem Naranjo, m. 86), Fran Callejón (Gualda, m. 62), David Astals, Moyano (Marc Domènech m. 82), Manel, Cristian Herrera (Vladys, m. 62) i Nando Garcia (Beitia, m. 82).

Àrbitre: Manuel Pozueta Rodríguez (Comitè càntabre). Grogues: Alvaro Ramón, Jordan Sánchez; Carrión, Moyano; Fran Callejón.

Gols: 1-0, minut 41: Luis Chacón; 2-0, minut 73: Mañín.

Incidències: 1.000 espectadors a l’Estadi d’Espiñedo. Tarda de pluja constant i intensa.

FOTOS: LLUÍS FRANCO