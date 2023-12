L’OAR Gràcia acaba patint després de guanyar d’11 gols (33-31)

El femení de l’OAR Gràcia va passar d’una còmoda victòria al patiment en el seu partit contra l’Eon Horneo alacantí. Les jugadores de Carol Carmona mantenen la seva línia d’irregularitat en aquesta lliga. Van començar molt endollades i amb un gran nivell d’eficàcia que va traduir-se en avantatges inicials (3-0, 9-5) fins al 18-10 del descans que semblava encarrilar la victòria.

De fet, a la segona meitat encara va eixamplar-se més el marge, arribant als 11 gols de distància amb el 27-16. A partir d’aquí, l’OAR, segurament en un excés de relaxació, va entrar en una dinàmica molt negativa. Un parcial d’1-8 va capgirar el marcador de manera increïble, provocant un parell de temps morts de l’entrenadora verd-i-blanca, per intentar solucionar el problema.

L’Eon va acostar-se fins a tres gols, generant un patiment innecessari. Finalment, l’OAR va saber gestionar aquest final de partit inesperat per imposar-se per només dos gols (33-31). Janna Sobrepera va tornar a liderar el registre golejador amb 9 dianes, destacant la gran aportació de Laia Camarero amb vuit. L’OAR es manté en quarta posició, a un punt dels llocs de fase d’ascens. Aquest dimecres, en jornada intersetmanal, visita la pista del Benidorm, penúltim classificat. En teoria, un duel molt assequible si no es repeteixen aquestes desconnexions.

Derrota abans de rebre el líder

L’espectacular ratxa al Boccaccio Arena no té continuïtat fora de casa. L’OAR Gràcia masculí no va poder superar el dur examen de la pista del H.Bordils i va encaixar la tercera derrota de la temporada (31-26) després d’un partit molt igualat fins a l’equador de la segona meitat. Al descans va arribar-se amb un equilibri absolut (13-13), una tònica que va mantenir-se fins al 18-17. Un parcial de 4-1 va deixar el Gràcia molt tocat i no va tenir capacitat de reacció.

Una ensopegada que no va tenir gairebé conseqüències negatives en l’àmbit classificatori perquè els perseguidors també van perdre i l’OAR manté la segona posició a la taula que dona accés a la fase d’ascens. Tot això en portes del gran duel d’aquest dimarts (21.45 h) davant el líder BM La Roca, partit avançat de la jornada intersetmanal de Primera Nacional.

Ara, la Roca té un marge de 4 punts sobre l’equip de Pere Ayats i, per tant, podria distanciar-se encara més en cas de guanyar. El tècnic gracienc tindrà el dubte de diversos jugadors que van acabar tocats en la batalla de Bordils fins a última hora. Una autèntica prova de foc pel Boccaccio Arena, d’on encara no s’ha escapat cap punt aquesta temporada.