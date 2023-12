David de la Cruz ja té nou equip

El sabadellenc David de la Cruz ja sap on competirà la propera temporada. Després de finalitzar la seva etapa a l’Astana, el ciclista d’Espronceda portarà el mallot del Q 36.5 Pro Cycling Team. “La decisió de signar m’ha vingut del cor”, afirmava al comunicat oficial del seu nou equip.

De la Cruz signa per una temporada en un equip suís de recent creació i on podrà ser una de les primeres espases, un altre motiu de pes a l’hora de prendre la decisió. “L’oportunitat de lluitar per victòries de nou a grans carreres em provoca papallones”, explicava al mateix comunicat. El sabadellenc, d’aquesta manera, deixa enrere un any complicat on la malastrugança va tornar a acompanyar-lo. De la Cruz es va haver de retirar del Tour en el seu millor moment i, dos mesos més tard, de La Vuelta quan es trobava al grup capdavanter de corredors. Ara, una nova oportunitat de créixer en un equip nou, però amb grans expectatives.