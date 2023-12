Els furts o robatoris, el delicte més comú a Sabadell

Vuit de cada deu delictes que tenen lloc a Sabadell són furts o robatoris. A la nostra ciutat es van produir 11.850 delictes el 2022, d’acord amb la darrera memòria de la Policia Municipal de Sabadell. I 9.548 van ser contra el patrimoni, un 8,5% més respecte a l’any 2021. Els delictes contra altres persones –per agressions, amenaces, lesions o violència– són menys recurrents a Sabadell, i representen un de cada deu (1.236). Si ho comparem respecte a l’any anterior, s’han registrat més delictes a la nostra ciutat, amb un 8,6% més de casos.

De fet, les detencions han anat creixent des de l’any pre-pandèmia: A Sabadell, Mossos d’Esquadra i Policia Municipal han detingut 1.062 persones l’any 2022, un 11,67% més que l’any 2021. I un 32% més que abans de la pandèmia. Per quines raons? Tres de cada quatre, per atemptar contra altres persones –violència familiar, amenaces, lesions o agressions sexuals–, però també per delictes contra el patrimoni (22%), especialment robatoris amb força o amb violència i intimidació o furts.

Divendres i dissabtes, més incidències

La Policia Municipal de Sabadell ha estat present a 30.510 incidències vinculades a la seguretat i al trànsit en el 2022. El que equival a unes 84 actuacions per dia. La majoria d’esforços de la policia es dirigeixen a la seguretat ciutadana (40,68% de les incidències), encarregada de les actuacions relacionades amb l’activitat delictiva i la vigilància de places i carrers. Però també l’administrativa (18%) i la policia de circulació i trànsit (15,3%) han tingut un paper rellevant a la policia de Sabadell.

En termes generals, l’any 2022 ha estat més tranquil que l’anterior als carrers de la ciutat. Les incidències a Sabadell han retrocedit un 2,47% i també s’han dut a terme menys serveis policials (-2,79%) que el 2021. Mentre que s’han incrementat els serveis operatius en matèria de seguretat (+ 3,50%) i en policia assistencial (+ 3,84%), han caigut els serveis vinculats a la policia administrativa (-15,12%) i de circulació i trànsit (-14,26%).

I quan es produeixen les incidències, principalment? Per mesos, juny ha estat el mes més mogut a la Policia, amb el 10,56% total dels serveis anuals. Per contra, el més tranquil va ser gener (6,55%). Els dies de la setmana que concentren més serveis són els divendres (14,74%) i, especialment, els dissabtes (15,41%). Els més tranquils són els dilluns (13,69%). I, per hores, s’han realitzat més serveis de 14 a 15 h (10,55%) i de 22 h a 23 h (6,07%).

El Centre, el més controlat

Els barris del centre –districte 1– concentren la major part de les actuacions policials a Sabadell el 2022, pràcticament tres de cada deu. És també on més procediments penals s’han obert (677, tres de cada deu delictes de Sabadell). Ho segueix el districte 4 –la Concòrdia, Can Rull, Can Llong, Castellarnau–, amb el 12,40% de les actuacions. També el sud ha estat força controlat el 2022 (12,33%).