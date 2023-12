Jornada de trànsit dens a la xarxa viària catalana. 278.000 vehicles, el 60% dels previstos, han sortit de l’àrea metropolitana de Barcelona entre les tres de la tarda de dimarts i dos quarts de deu del matí d’aquest dimecres, en el que suposa la segona jornada de l’operació sortida pel Pont de la Puríssima, segons ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT). S’espera que 460.000 automòbils hagin marxat de la zona fins a les tres de la tarda.

De moment, no hi ha hagut grans incidències a les carreteres catalanes. A la C-16 hi ha densitat de circulació i aturades a Berga i Cercs en sentit nord, en direcció cap a la Cerdanya. A l’AP-7, entre Montornès del Vallès i Hostalric, s’ha instal·lat un carril en sentit contrari en sentit nord.