Operatiu especial de Trànsit pel pont de la Puríssima

El director del Servei Català de Trànsit (SCT), Ramon Lamiel, ha demanat “molta, molta, molta prudència” als conductors que facin desplaçaments per carretera durant el pont de la Puríssima. En la presentació de l’operatiu especial per a aquesta setmana de festius, Lamiel ha detallat que el SCT preveu fins a 460.000 desplaçaments de sortida a partir d’aquest pròxim dimarts, i fins a 250.000 de retorn. Per fer-hi front, Mossos activaran un dispositiu especial de circulació, amb més de 1.600 controls i 1.700 efectius desplegats arreu de la xarxa viària. Segons ha afirmat Lamiel, s’incrementarà la vigilància a motoristes, col·lectiu que preocupa “especialment” davant l’augment de la sinistralitat registrat en els últims mesos.

Més enllà dels desplaçaments de sortida i retorn, Lamiel també ha demanat no abaixar la guàrdia en la mobilitat interna, és a dir, en els desplaçaments que es facin un cop al lloc de destí.

Gairebé mig milió de vehicles a l’àrea metropolitana

El Servei Català de Trànsit (SCT) i els Mossos d’Esquadra posaran en marxa el dispositiu especial de circulació, ordenació i regulació del trànsit amb motiu del pont de les festivitats de la Constitució i la Immaculada el dimarts 5 de desembre a les 15.00 h de la tarda. Aquest estarà vigent fins a les 24 hores de diumenge dia 10.

Segons estima el SCT, entre les 15 h de dimarts i les 15 h de dimecres dia 6, sortiran de l’àrea metropolitana de Barcelona 460.000 vehicles. Així mateix, es preveu una segona sortida, no tan important com l’anterior, el divendres dia 8 al matí. Pel que fa a la tornada, entre les 12 i les 24 hores de diumenge 10 de desembre, es preveu un retorn de 250.000 vehicles cap a Barcelona i la seva àrea metropolitana.

Mesures extraordinàries

Davant la previsió d’afectacions, el SCT posarà en marxa mesures especials de circulació i regulació del trànsit a partir d’aquest mateix dimarts. Entre altres mesures, s’instal·laran carrils en sentit contrari durant la sortida a l’AP-7 entre Montornès del Vallès i Hostalric el dimecres 6 de desembre, i també durant el retorn, a la mateixa AP-7 entre Sant Celoni i Montornès i entre Vilafranca del Penedès i Molins de Rei el diumenge 10.

A més, durant la sortida, es cancel·larà el carril dret a la C-16 entre Berga sud/centre i Cercs en sentit nord, s’abalisarà els vorals a la C-28 a Arties i s’obrirà el carril bus-VAO de la C-58 entre Ripollet i Barcelona per a tots els vehicles en tots dos sentits. Quant a la tornada, hi haurà un carril d’incorporació a la C-16 a Baltarga en sentit sud, es cancel·larà el carril esquerre a la C-16 entre Cercs i Berga en sentit sud, es tancaran els accessos nord i centre de la C-16 a Berga en sentit nord, s’anul·larà el carril esquerre a la C-55 entre Manresa i Castellgalí en sentit sud i s’abalisarà els vorals a la C-28 a Arties. A més, dissabte s’obrirà el bus-VAO de la C-58 per tots els vehicles en tots dos sentits, i diumenge s’obrirà per a tots els vehicles només en sentit sud.

Entre altres mesures que establirà l’SCT per minimitzar les retencions i garantir la seguretat a la xarxa viària, el dimarts 5 de desembre a la tarda, entre les 15 i les 21 hores, i el dimecres 6 de desembre entre les 09 i les 14 hores, es limitarà la velocitat màxima a 80 km/h per a tots els vehicles a la B-23 i a l’AP-7 entre Barcelona i Gelida en sentit sud. Així mateix, el SCT ha informat que, en aquest tram, s’estableix l’obligatorietat de circular pel carril dret i la prohibició de realitzar avançaments per als vehicles pesants.