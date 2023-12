Què en pensa la generació Z del futur de Sabadell?

Quin futur té Sabadell? Quins canvis ha de fer la ciutat en la pròxims anys? La delegació del Vallès del Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya culmina el cicle de xerrades Tres eixos de progrés a Sabadell el pròxim 11 de desembre. El col·legi, que compta amb el suport d’entitats i empreses locals, vol posar negre sobre blanc i definir el full de ruta de la ciutat per a la dècada. Una sèrie de canvis que s’han de fer a escala social, urbanística, econòmica i empresarial.

L’última conferència, que tindrà lloc el dilluns a les 18.30 h a la seu d’Enginyers del carrer Indústria, vol comptar amb la presència de joves. L’organitzador del cicle, Jordi Izard, fa una crida que la generació Z s’impliqui a definir el Sabadell del futur: “Seran els autèntics protagonistes de la pròxima transformació a la ciutat, i per això hem d’escoltar la seva opinió”, defensa. El Col·legi d’Enginyers ja ha dut a terme trobades amb grups de Batxillerat i d’FP per engrescar-los a dir la seva.

Les propostes dels joves i de la resta del públic que assisteixi a la conferència final se sumaran al document de conclusions de les tres taules rodones organitzades pel Col·legi d’Enginyers. El full de ruta, que es presentarà a la societat l’any que ve, inclourà propostes concretes en infraestructures, transició energètica, reindustralització i ciutat inclusiva. En les primeres dues conferències ja van sortir idees sobre la generació d’energia verda, nous models d’indústria i transformacions urbanístiques a la ciutat, així com noves formes de construcció sostenible amb materials reutilitzats.

De la ciutat a les administracions

El que ben segur apareixerà en el compendi de propostes en la darrera taula rodona seran un nou organisme per governar el Gran Vallès fora de Barcelona, a l’estil de l’Àrea Metropolitana, i també infraestructures viàries –el Quart Cinturó (B-40) i la ronda Nord de Sabadell i Terrassa– i ferroviàries –la connexió en tren entre els dos Vallesos–.

Així mateix, s’indicaran zones de creixement urbanístic potencial a Sabadell i en altres punts de la comarca per enfortir la indústria vallesana i poder corregir la falta de llocs de treball que hi ha en l’actualitat. La ciutat i la comarca tenen unes taxes d’atur del 10,7% i del 9,7%, per sobre de la mitjana catalana. Pràcticament un de cada cinc sabadellencs majors de 55 anys (17%) no tenen feina, segons l’últim informe de l’Observatori del Treball i del Model Productiu de la Generalitat.

Izard recorda que totes les propostes s’entregaran a entitats, institucions. El compendi també acabarà en mans de les diferents administracions responsables –Govern de la Generalitat, la Diputació i l’Ajuntament de Sabadell– perquè “en prenguin nota”.