L’Orquestra Simfònica del Vallès posa música a la imaginació de Bayona

L’Orquestra Simfònica del Vallès està darrerament molt sol·licitada. Per estrelles llegendàries de rock com The Who, amb qui van tocar a l’estiu al Palau Sant Jordi. Per un dels millors clubs del món de futbol, el Barça, que per celebrar el seu 124è aniversari, la setmana passada va dur la formació sabadellenca al Camp Nou perquè interpretessin el seu himne. I ara ha trucat a la porta de la institució un geni del cinema, J.A. Bayona, que portarà aquest divendres, 8 de desembre, un concert a la Sala Gran del Liceu dedicat a les bandes sonores de les seves pel·lícules.

El concert ha suscitat un interès extraordinari per la particularitat de submergir-se en l’atmosfera dels films del director, que ja ha augurat que serà “una nit memorable”. Però també perquè s’hi interpretarà música del seu darrer film, La sociedad de la nieve, una setmana abans de la seva estrena en cinemes (15 de desembre). Les melodies del film han estat creades pel compositor estatunidenc Michael Giacchino, un mestre per a la indústria de Hollywood, que ja va treballar amb Bayona a Jurassic World: El regne perdut (2018).

A banda de la música d’aquestes dues pel·lícules, en el concert de l’OSV al Liceu es podrà gaudir de les melodies de L’orfenat (2007), L’impossible (2012) i Un monstre em ve a veure (2016), creades per Fernando Velázquez, qui precisament dirigirà la simfònica sabadellenca. També estarà acompanyada pel Cor Madrigal de Barcelona.

El director general de l’OSV, Òscar Lanuza, en múltiples ocasions ja ha expressat que, entre els motius pels quals la formació està tan sol·licitada, més enllà del talent i la reputació guanyada, hi ha l’adaptabilitat i la capacitat de treball davant de tota mena de reptes complicats.