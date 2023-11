El Barça celebra el seu 124è aniversari amb l’Orquestra Simfònica del Vallès

Els bons aniversaris van acompanyats de bona música. Per això, el Futbol Club Barcelona ha comptat amb l’Orquestra Simfònica del Vallès (OSV) per a celebrar l’efemèride.

En un vídeo que ha corregut per les xarxes socials, on acumula milions de visualitzacions, es pot veure la formació sabadellenca interpretant l’himne del club blaugrana al Camp Nou. També hi són presents l’Orfeó català i el Cor Jove Orfeó Català.

És un èxit més de l’OSV, que el juny va tocar amb els llegendaris The Who.