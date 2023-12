Nova inversió d’una empresa a l’Aeroport de Sabadell

L’empresa catalana BG Helicopters invertirà un milió d’euros en la construcció d’un nou hangar a l’Aeroport de Sabadell. La nova nau, que es convertirà en una de les més grans de l’aeròdrom sabadellenc i en la que s’espera que estigui operativa a partir del segon trimestre del 2024, permetrà a la companyia del sector aeronàutic tenir la capacitat per al manteniment de fins a deu avions, alguns d’ells, el Beechcraft 90 “Aquí hi tindrem, entre altres, els avions que utilitzem per a la captació i repetició de dades per a la celebració de grans esdeveniments en directe, com pot ser la Volta Ciclista a Catalunya”, explica el gerent responsable de BG Helicopters, Josep Bigas.

Aquesta aposta a la ciutat vindrà acompanyada d’un augment de la plantilla, segons afegeix Bigas: “Avui dia, aquí a Sabadell hi ha cinc treballadors. Amb la construcció d’aquest nou hangar, calculem triplicar la plantilla, amb tècnics de manteniment d’aeronaus i enginyers aeronàutics”. La companyia catalana, amb base pròpia a l’heliport del circuit de Barcelona-Catalunya i al Port de Barcelona, des d’on opera vols turístics i VIP xàrter, entre altres serveis, té centralitzat a Sabadell una de les línies de negoci que consisteix en el manteniment d’avions i helicòpters per a propis i tercers, des d’on entre altres treballs, s’encarrega de les revisions d’aeronaus militars, en comptar amb l’autorització de Boeing per a l’helicòpter Chinook (CH-47D i CH-47F).

Càmera d’alta precisió

Recentment, la companyia amb seu a Sabadell va presentar a l’European Rotors, la fira més important d’Europa del sector aeronàutic en l’àmbit dels helicòpters, una càmera d’alta precisió per a la mesura de la velocitat dels vehicles. “Aquest sistema òptic és fruit de molts anys d’investigació, molt precís, amb un marge d’error del 0,03%”, celebra Bigas.