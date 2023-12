Arrenca la catorzena edició del Top Bàsquet

L’habitual cita amb el bàsquet sabadellenc ja és aquí. Prop de 700 esportistes i 50 equips participen en la catorzena edició del Top Bàsquet ‘Ciutat de Sabadell’ que organitza el CE Escola Pia amb la col·laboració de l’Ajuntament i la Federació Catalana. Des de categoria mini fins a infantil, els pavellons del Nord, del Sud, Cal Balsach i el ‘Garden’ dels escolapis en seran testimonis.

Amb un total de 30 clubs representats, els catalans tornen a ser majoria amb FC Barcelona, Joventut de Badalona, Bàsquet Manresa, CB L’Hospitalet, Bàsquet Almeda, UE Claret, JAC Sants, CB Cornellà, CCB Sant Josep Badalona, CB Girona, CB Boet Maresme, CB Roser, CB Sant Feliuenc, CBS Barça, Uni Girona, JET Terrassa, Joventut l’Hospitalet, FC Martinenc i Femení Sant Adrià.

Tampoc falta una bona participació d’equips de diferents comunitats autònomes com l’Aragó, Màlaga, València, Donostia o Palma. A més, per primera vegada, acut el Next Hoops que és un combinat de jugadors de diferents clubs que competeixen arreu del món i que té la seu a Madrid. Com a representants internacionals destaquen dues formacions de Lituània i el prestigiós SKM. De la ciutat hi formen part el Sabadell BQ Vallès, el Sant Nicolau, el Club Natació i l’amfitrió Bàsquet Pia. La competició comença avui dia 8 i acaba el dia 10 amb les finals al Pavelló Nord. Les actes dels partits, resultats, classificacions i estadístiques es poden seguir al web www.topbasquet.com i per l’aplicació Swish.