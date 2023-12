La màgia del Tió arriba a Can Deu

La màgia nadalenca va endinsant-se cada cop més als barris de Sabadell. Aquest dissabte ha estat el torn de Can Deu, concretament a la seva masia. Així doncs, l’Espai Natura de la Fundació 1859 Caixa Sabadell ha acollit una activitat molt especial pels més menuts: la recerca del Tió.

Distribuïda en dos horaris, un de 10 a 11:30h i l’altre de 12 a 1:30, la cita ha aplegat una desena de famílies a la masia. Per començar s’ha reunit als participants per informar-los del funcionament de la jornada, posteriorment l’interior de l’edifici ha acollit una explicació de la llegenda del Tió. “Els expliquem un conte tradicional del Tió i sobre la masia per posar un toc màgic al dia”, ha explicat el monitor de l’activitat, Sergi.

Tot seguit, les famílies han anat al bosc a buscar el Tió. Un cop trobat el tronc ha estat el moment de muntar-lo, posar-li les potes, la barretina i també pintar-li la cara. Completat el Tió, ha arribat l’hora de fer-lo ‘cagar’ per rebre els regals. Un moment molt familiar que ha fet gaudir a tots els presents, que s’han pogut emportar el Tió a més a més d’un altre petit de cartró.