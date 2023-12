Salut mental: creixen els intents de suïcidi després de la covid

Parlar del suïcidi i tot el que l’envolta sempre ha estat un dels grans tabús de la nostra societat. Per sort, en els últims anys s’ha començat a abordar d’una manera més normal la salut mental. En aquest aspecte, el treball dels professionals és essencial i a Sabadell el Parc Taulí ja fa anys que fa feina gràcies a la seva unitat de Salut Mental.

La unitat

Aquesta es va fundar l’any 2008 i des de llavors la seva tasca ha consistit a intentar detectar a persones en risc, d’entre els pacients en tractament als diferents espais del Taulí. Concretament, persones que acostumen a tenir patologia psiquiàtrica i que són els que solen tenir més risc. De fet, la gran majoria ja ha tingut temptatives de suïcidi i se sap que ho han comentat algun cop.

El volum de pacients tractats a la unitat ha anat evolucionant amb el temps, però els últims anys –especialment arran de la covid-19– ha augmentat. L’hospital sabadellenc ha notat aquest creixement amb una atenció mitjana d’uns 450-500 casos anuals, i 50 corresponen a joves o adolescents. En el cas de Catalunya, i segons expressen des del Taulí, les dades ens mostren com des de la pandèmia les xifres mensuals de temptatives de suïcidi han passat dels 300 als 600 casos.

També ha augmentat en un 25% la depressió, en el cas jove arribant a un 30%. Fet que es veu, sobretot, en noies adolescents on s’ha triplicat- tot i que ja comença a baixar.

Tractament

El procés per tractar a un pacient amb temptatives suïcides consisteix a detectar primer la seva conducta o impulsos. A continuació, des del Taulí es registra a la persona al programa ‘Codi Risc Suïcidi’ (CRS) de Catalunya -un registre de la Generalitat oficial des del 2015. Després i, segons les necessitats del pacient, se li fa un seguiment amb infermeres, psicòlegs i psiquiatres. Com a element comú es treballa amb el pacient la vinculació amb el tractament.

El que es busca és que hi hagi un pacte de seguretat, un pacte verbal individual amb cada pacient de què han de fer si fora consulta tenen temptatives suïcides. També se’ls recomanen trucs com buscar ajuda, centrar-se en altres temes i si es veuen amoïnats, se’ls anima a trucar al seu professional de referència. Per fer-ho tenen el telèfon 061, un número d’emergències mèdiques que té atenció 24h. La qüestió és que puguin gestionar de la millor manera possible les seves emocions, ja que la idea és controlar i revertir aquestes situacions i prevenir-les.

Com bé apunten des del Taulí la gran majoria dels tractaments són efectius i permeten als pacients recuperar la confiança en si mateixos i la il·lusió per viure.